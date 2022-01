Item van de week: Het statement pak

Wat het is:

We leven met z’n allen al bijna twee jaar lang met de dreiging en onzekerheid van lockdowns, waardoor de werkvloer inmiddels slechts een hersenspinsel lijkt. Maar naar mate de wereld langzamerhand het licht aan het einde van tunnel nadert, komt ook het veelbesproken ‘nieuwe normaal’ dichterbij. En er is geen betere manier om deze nieuwe versie van normaliteit in te luiden dan met een transformatie van de klassieke kantoorlook in iets dat beter past bij deze nieuwe manier van leven. Zie daar het tweedelige broekpak. Deze doorslaggevende look is, door de verschuiving naar een wereld waarin smart-casual de ouderwetse nette stijlen is gepasseerd, in de afgelopen paar jaar aanzienlijk verbeterd. Tegenwoordig vind je pakken in een scala aan opvallende stijlen waarmee de look de status van statement-maker bereikt en waardoor de outfit voor meerdere gelegenheden geschikt is geworden.

Foto: The Kooples

Waarom je het wilt hebben:

Dramatische veranderingen van levensstijl in de afgelopen twee jaar hebben ervoor gezorgd dat consumenten anders zijn gaan denken over hun garderobekeuzes, waardoor er met name minder vraag is naar formele kleding en meer belangstelling voor vrijetijdskleding. Het statement pak biedt de ideale balans tussen deze levensstijlen en gevend consumenten dat voor beide geschikt is. Veel stijlen bieden kleuraccenten of leuke prints, een gewaagdere keuze die voor de trendgevoelige klant zullen aanspreken. Andere modellen spelen met het silhouet van een typisch pak, met taille met riem of extreme proporties om deze klassieke look te transformeren. Hoe dan ook is het statement pak is een veelzijdig artikel dat zich goed laat vertalen naar deze momenteel zo ongebruikelijke tijd.

Beeld: Ted Baker

Waar het gespot is:

Versace loopt voorop met zijn opvallende tweedelige pakken. Donatella presenteerde een ijzersterke SS22-collectie met een modeshow geïnspireerd door de iconische Versace sjaalprint. Onder de latex-achtige jurken en glinsterende mini’s trok een scala aan opvallende pakken de aandacht met een gewaagde sjaalprint of neon kleuren. Stella McCartney koos ook voor opvallende kleuren, met ruimvallende pakken met verstelbare taillebanden. De oversized blazer kenmerkte de benadering van Kenneth Ize. Als onderdeel van zijn confectiecollectie presenteerde Ize een meerlaags, gestreept ensemble met een bijpassend overhemd met hooggesloten hals. Dit in tegenstelling tot Armani, die voor klassiekere interpretatie koos. De modegroep toonde in al zijn SS22-collecties androgyne snitten en soepel vallende, modernistische ontwerpen die het traditionele broekpak omtoverden tot een verassend item.

Foto: Sandwich

Hoe moet je het stylen:

Het statement pak is een item dat werkelijk voor zich spreekt. Een van zijn vele voordelen is dat het ook zonder accessoires goed tot zijn recht komt, waardoor het voor elk seizoen gemakkelijk te stylen is. Bij het samenstellen van een look moeten we de gelegenheid waar de klant het zal dragen in het achterhoofd houden. Als het pak dienst kan doen als basisstuk voor op kantoor, kun je het dragen met een losvallend overhemd of eenvoudige coltrui en enkellaarzen voor een ingetogen maar stijlvolle uitstraling. Als het om een formelere gelegenheid betreft kun je een pak dragen met een glinsterende camitop en hakken met smalle bandjes voor meer glamour. Als het een gelegenheid voor overdag betreft, kies dan voor comfortabele stukken die in laagjes kunnen worden gedragen, zoals als casual overhemd onder een trui.

Foto: Na-kd

Het pak is omgetoverd tot het perfect overgangsstuk in de transitie van voortdurende lockdowns naar een ‘nieuw normaal’. Het statement pak vinden we inmiddels in meerdere designercollecties en we hebben gezien hoe er met de oorspronkelijke formaliteit van typische werkkleding gespeeld wordt. Het kan de klant haar identiteit helpen ontdekken, net als de wereld weer opengaat en het leven weer begint.

Foto: Scotch & Soda

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.