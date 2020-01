ITL lanceert een nieuwe RDIF oplossing op Euroshop 2020 om uw verkoop te helpen verhogen en de kosten te verlagen

De invoering van RFID technologie ontwikkelt zich steeds sneller tot een bedrijfskritische vereiste, en alsmaar meer detailhandelaren erkennen dat het hen kan helpen hun bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen en de verkoop tegen volle productwaarde op te drijven. Bovendien, nu consumenten toegang hebben tot een grotere keuze en meer informatie, moeten detailhandelaren hun productbeschikbaarheid in real time beheren. RFID is hiervoor de perfecte oplossing.

ITL Group , de wereldwijde fabrikant van kledinglabels, brengt RFID daadwerkelijk naar een hoger niveau. Zij heeft vastgesteld dat wanneer retailers RFID-tags, -hardware en -software naadloos integreren, zij voordelen kunnen ervaren die verder gaan dan enkel het nauwkeurige beheer van de voorraad. Deze extra voordelen zijn onder andere: een grotere operationele efficiëntie rond de voorraadfunctie, minder frauduleuze retourzendingen en een rijkere klantenervaring. Dit alles resulteert in een hogere omzet en lagere kosten.

De nieuwe ITL 360RFID-oplossing bundelt de drie RFID-componenten (inlays, hardware en software) tot één geïntegreerde oplossing, die zorgt voor controle, efficiëntie en de retailer één aanspreekpunt aanreikt bij één RFID-partner. Het belangrijkste element is dat 360RFID door iedereen kan worden gebruikt. Of de retailer nu nieuw is met RFID, of al is ingestapt in een RFID-traject, de oplossing kan hem in elk stadium ondersteunen.

Ons systeem kan ook worden toegepast in alle fasen van het RFID-traject van de retailer. Van proof of concept (POC) fase tot en met de volledige integratie en uitrol bij de retailer, ITL biedt volledige ondersteuning met haar team van specialisten, waaronder projectmanagers, printspecialisten en softwareontwikkelaars. In de POC-fase is deze oplossing bijzonder voordelig, omdat de retailer hiermee kan vaststellen of RFID een plaats heeft in zijn bedrijf zonder zich zorgen te hoeven maken over verschillende integratieproblemen van meerdere aanbieders. Het maakt ook een snellere grootschalige integratie mogelijk, eens de voordelen voor uw specifiek project in kaart zijn gebracht.

U kunt meer te weten komen over ITL’s 360RFID-oplossing bij Euroshop. Kom een kijkje nemen bij het deskundige RFID-team in Hall 3, stand E68 en test als eerste elk element van hun 360RFID-oplossing, zoals de voorraadbeheerapplicatie ReflectRFID, magische spiegel en RFID-beveiligingsmatten.

ITL is een wereldwijde leverancier van Apparel Label Solutions- het ondersteunen van merken, retailers en fabrikanten over de hele wereld met een uitgebreid aanbod van intelligente producten en diensten gericht op het optimaliseren van de merkidentiteit en de prestaties van de supply chain.

Het bedrijf bezit wijdverspreide druk- en weefactiviteiten in verschillende belangrijke 'next to needlepoint' locaties in Azië, Afrika, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het produceert onder meer geweven labels, swingtickets, wasverzorgingslabels, barcodes en RFID-oplossingen voor enkele van de bekendste namen uit de modewereld.

