Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2021 (deel 2)

Het tweede halfjaar was net zo gevuld met nieuws, of zelfs meer, als de eerste helft van het jaar. FashionUnited neemt u mee langs het grootste nieuws van de laatste zes maanden van 2021.

Juli

Wat misschien nog wel het meeste is bijgebleven van afgelopen juli is het hoogwater en als gevolg daarvan de overstromingen in Nederland, België en Duitsland. Zeer zware regenval leidt in een mum van tijd tot een gigantische stijging van het waterpeil. Terwijl in het ene deel van Europa te maken heeft zware regenval, heeft het Zuiden van Europa juist te maken met bosbranden.

In de mode industrie gebeurt er ook genoeg deze maand. Zo kondigt modeontwerper Phoebe Philo aan dat ze terugkeert met een eigen label. Belgisch tassenmerk Delvaux valt juist in handen van luxe groep Richemont en Luxottica, LVMH en Chanel worden op de vingers getikt door een Franse concurrentiewaakhond.

In Nederland gaat de corona-situatie in juli al snel naar standje ‘kritiek’. Eind juni versoepelen een hoop maatregelen en door de ‘dansen met Jansen’ tactiek waarbij mensen die een prik met het Jansen-vaccin krijgen meteen een coronapas krijgen, zorgt voor een zeer snelle stijging van besmettingen. Op 10 juli wordt dan ook meteen weer ingegrepen door de overheid. Nachtclubs en nachthoreca sluiten de deuren. </p>

Juli is ook de maand dat er een aanslag wordt gepleegd op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij wordt op klaarlichte dag in Amsterdam van dichtbij beschoten. Enkele dagen na de aanslag overlijdt de journalist.

Halverwege juli komt ook naar buiten dat de ondernemingsraad van Nederlands textielbedrijf Vlisco opstapt vanwege een ‘angstcultuur’ bij het bedrijf. De leden van de raad hadden naar eigen zeggen te maken met discriminatie en intimidatie vanuit de directie van het bedrijf. Bij Hema wordt de nieuwe strategie van het bedrijf duidelijk. Hema gaat zich focussen op de kernmarkten en daar blijkt het Verenigd Koninkrijk niet een van te zijn. De keten trekt zich dan ook terug uit het gebied.

Augustus

Augustus is een maand waarin veel gaande is op het wereldtoneel. Zo komt er bijvoorbeeld een alarmerend klimaatrapport van de VN naar buiten. Het rapport waarschuwt dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog mogelijk is de gemiddelde temperatuur op aarde hooguit 1,5 graad te laten stijgen. De timing van het rapport kort na de overstromingen en bosbranden zorgt ervoor dat de boodschap nog harder aankomt.

Alsof er nog niet genoeg gaande is, kijkt de wereld ook naar Afghanistan waar de hoofdstad Kabul in enkele uren wordt overgenomen door de Taliban. Mensen proberen met man en macht de stad én het land te ontvluchten. Evacueren blijkt zeer lastig te zijn. Met de situatie in Kabul en het vernietigende klimaatrapport lijkt de wereld letterlijk en figuurlijk in brand te staan.

De wereld staat echter niet stil. Vogue Scandinavië lanceert de allereerste editie met als covermodel activist Greta Thurnberg. G-Star Raw weet een verrassende ambassadeur te strikken: Snoop-Dogg. In Nederland stapt schoenenretailer Omoda ook in mode en opent duurzaam warenhuis Green Up in Utrecht. In België verwijdert JBC genderlabels van alle kleding.

Credit: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

September

Het Met Gala keert weer terug. Niet in de gewoonlijke vijfde maand van het jaar, maar dit keer in september. Het wereldberoemde mode evenement, dat plaatsvindt in en rondom het Metropolitan Museum in New York, zorgt weer voor genoeg iconische modemomenten. Zo verschijnt Nikkie Tutorials, echte naam Nikkie de Jager, in een jurk van Edwin Oudshoorn op de rode loper.

De Jager brengt met de jurk een ode aan drag queen an activist voor transrechten Marsha P. Johnson.

Naast het gala gebeurt er nog genoeg op het internationale modepodium. Zo wordt Furmark gelanceerd door de International Fur Federation. Het is een systeem voor certificering en de traceerbaarheid van bont. Een dag later ontstaat komt ander dierlijk materiaal in het nieuws, maar dan negatief. Beeldmateriaal gemaakt op Australische krokodillenfokkerijen laten zien dat de dieren in krappe hokken worden gehouden en ernstig worden mishandeld. De fokkerijen worden aan diverse grote luxe modehuizen gelinkt.

Amsterdam Fashion Week vindt ondanks de coronamaatregelen toch een veilige manier om door te gaan. De modeweek gaat van start met een show van Schepers Bosman en brengt modeminaars onder andere naar het Kröller Müller Museum én verlaten tankstation. De modeweek is divers met nieuwe talenten, zit vol met contrasten en krijgt echt een eigen gezicht.

Naast Amsterdam Fashion Week vinden in Nederland nog meer evenementen plaats. Zo is er de allereerste editie van de Circular Textile Days in Amersfoort en keert stoffen en patronenbeurs Evolution weer terug. In de maand maakt Hema ook bekend dat het zich na het Verenigd Koninkrijk ook terugtrekt uit Spanje. Huub Vermeulen stopt na twintig jaar bij Bol.com en The Next Closet krijgt een miljoeneninvestering.

In België vindt de langverwachte heropening van het ModeMuseum in Antwerpen plaats. Op 4 september is het na drieënhalf jaar eindelijk zo ver. September is ook de maand waarin de mondkapjesplicht in winkels in Vlaanderen] vervalt.

Bijzonder is de lancering van een speciaal informatieportaal voor detailhandelaren in de Benelux. Het ‘Infopunt Benelux Detailhandel’ is een overzicht van relevante wetgeving over detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Beneluxland.

Oktober

De Chinese Fosun Group, de eigenaar van onder andere Lanvin, verandert van naam. De groep zal vanaf dat moment verder gaan als de Lanvin Group. Brits modemerk French Connection valt eindelijk in andere handen. Een consortium neemt het bedrijf over voor ruim 33,3 miljoen euro. Modehuis Fendi werkt samen met het shapewearmerk Skims van Kim Kardashian.

Waar het ene bedrijf juist meer gaat samenwerken in oktober, stoppen er weer andere partnerschappen. Hema zet de samenwerkingen met Franprix, Casino én Wehkamp stop. Dit alles om verder in te zoomen op de strategie om te focussen op de kernmarkten en activiteiten van Hema. Daarentegen wil het bedrijf het wel mogelijk maken voor fans van de keten om obligaties te kopen. Ook de samenwerking met Jumbo wordt uitgebreid.

Nederland heeft ook genoeg nieuws van zichzelf. Zo worden de Dutch Design Awards uitgereikt en gaat The Fabricant met de modeprijs naar huis. Organisatie Moam, van mode ondernemer Martijn N. die sinds maart verdacht is van seksueel misbruik, houdt op te bestaan. Sun Capital biedt Scotch & Soda financiële steun én extra kapitaal en kindermerk Donsje maakt de stap naar Duitsland.

Voor het eerst in vijftig jaar tijd zijn er in Nederland meer vacatures dan werklozen. De zoektocht naar personeel wordt hierdoor steeds moeilijker, zo ook voor de detailhandel. Het personeelstekort komt in een tijd waarin het juist heel goed gaat met kleding- en schoenenwinkels. De omzet in de branche stijgt al zes maanden op een rij.

Zonder mondkapje een winkel in België inlopen blijkt van korte duur. Een maand na de versoepeling wordt de mondkapjesplicht alweer ingevoerd. Nieuwe retailer Eviva, het zusje van Bel & Bo, kan daardoor net twee weken genieten van een mondkapjesloos beleid. Eviva maakt halverwege oktober de entree in de winkelstraat en focust zich op betaalbare mode voor de maten 44 tot en met 54. Nederlands merk Nubikk maakt in de maand ook het debuut in de Belgische winkelstraat.

Chris Dercon and The Jury Prize winner Walter Van Beirendonck - photo by J. Van Belle - WBI

November

Achter zijn ongekende succes, ging ook een zeer zware ziekte schuil. Het overlijden van ontwerper Virgil Abloh schokt eind november de mode-industrie. Abloh blijkt al enige jaren te vechten tegen kanker wanneer hij enkele dagen voor een van zijn modeshows op 41-jarige leeftijd overlijdt.

Nederland kent in november een minder gunstige corona-situatie. Cijfers zijn niet rooskleurig waardoor er op 2 november een persconferentie wordt ingelast. Er komt een ‘avondlockdown’ waardoor ook niet-essentiële winkels om vijf uur ‘s avonds moeten sluiten. Er wordt zelfs gehint op de mogelijke invoering van een coronapas voor de niet-essentiële winkels. Zo ver is het echter nog niet, hiervoor moet eerst een wetsverandering komen.

Ondertussen gaat Hema verder met het stroomlijnen van de activiteiten. Zo worden de bakkerijen van de keten verkocht, maar aan de kenmerkende Hema-lekkernijen zoals de tompouce zal niks veranderen. In dezelfde maand wint modefestival Fashionclash de inspiratieprijs van het Limburgs Cultuurfonds, lanceert Retourvignet als middel om retourmisbruik tegen te gaan, breidt duurzame modezoekmachine Project Cece uit naar heel Europa en wordt de petitie voor wettelijk toezicht op internationale productieketens bijna 40.000 keer ondertekend.

Na de doorstart met Dille & Kamille eerder dit jaar, kondigt Hutspot in november aan dat de winkels aan het einde van 2021 gaan sluiten. Hutspot gaat voorlopig verder als online merk terwijl er gewerkt wordt aan een nieuw strategisch plan voor het merk.

In België vinden in november de jaarlijkse Belgian Fashion Awards en Belgian Fashion Talks plaats. Walter van Beirendonck en Nicolas di Felice zijn de grote winnaars van de avond, maar nog vele anderen vallen ook in de prijzen. Aan het begin van de maand vinden in Antwerpen ook nog de conferenties IAF en Euratex plaats voor de mode en textielbranche.

December

December start met een opvallende sprint naar de metaverse. Zowel de OTB Group, Adidas, Balenciaga en zelfs Zara kondigen stappen in de metaverse aan. Voor de een is het een collectie die in de digitale wereld te koop zal zijn, de anderen kondigen een speciaal bedrijf(stak) aan die zich zal gaan focussen op producten en ervaringen voor de metaverse. De term ‘metaverse’, een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality, wordt binnen no-time hét nieuwe buzzword van de mode industrie.

Er gebeurt echter nog veel meer. Luxemerk Roland Mouret en optiekketens VistaSì, Eyewish en Grand Optical vinden nieuwe eigenaren. De ECCHR dient een klacht in tegen C&A, State of Art, Nike en Patagonia over mogelijke dwangarbeid in de keten. Ondertussen kondigen alle edities van tijdschrift Elle te stoppen met bont. About You kondigt aan in 2022 een speciale webshop genaamd WhyNot te openen voor streetwear én investeert in het streetwearmerk 6PM.

Een grote deal waar al maanden op gehint wordt valt eind december eindelijk: De Selfridges Group wordt verkocht. De groep die tevens eigenaar is van De Bijenkorf en Brown Thomas Arnotts wordt verkocht aan een joint venture van Central Group en Signa Holding.

De pandemie houdt de mode industrie ook nog steeds in zijn greep. Duitsland voert bijvoorbeeld een 2G-regel in voor niet-essentiële winkels en in België wordt winkelen met maximaal twee personen weer verplicht. In Nederland valt echter de grootste klap met een harde lockdown die op zondag 19 december plots ingaat. Winkels mogen wel click & collect aanbieden, maar de sluiting net voor kerst is een zware boodschap. Brancheverenigingen geven aan dat door de sluiting voor de laatste twee weken van het jaar veel winkeliers niet in aanmerking zullen komen voor compensatie omdat deze per kwartaal wordt berekend. Er wordt gehoopt op een voorraad vergoeding, maar dit zit er niet in.

Ondertussen wordt het in buurlanden Duitsland en België steeds drukker aangezien daar de winkels en horeca nog steeds geopend is, waardoor Nederlanders tijdens de eindejaarsperiode massaal de grens over gaan.