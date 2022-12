Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2022 (Deel 2)

Waar begin 2022 nog de hoop klinkt dat het een jaar van herstel zal zijn, is halverwege 2022 de realisatie ingezonken dat de wereld van de ene crisis in de andere is gerold. Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws in de tweede helft van het jaar. FashionUnited maakt een selectie uit het grootste nieuws van de afgelopen zes maanden.

Juli

In juli wordt Europa geteisterd door extreme hitte. Het betekent onder andere dat retailers de deuren dicht gaan doen om het effect van de airco niet verloren te laten gaan, maar in België betekent het zonnige weer goede resultaten tijdens de solden.

Juli is daarbij ook de maand waarin modemerk Botter de Grand Prize wint bij de Andam Fashion Awards, C&A Servië failliet wordt verklaard na beschuldiging van miljoenenfraude, IMF de groeiprognose voor de wereldeconomie bijstelt en een campagne voor leefbaar loon in de wereldwijde mode-industrie van start gaat.

In Nederland is het personeelstekort nog steeds een hot topic. Zo vindt vier op de vijf mkb’ers moeilijk personeel en vrezen ondernemers omzetverlies. De Bijenkorf in Amsterdam vermindert tijdelijk koopavonden door de personeelskrapte in vakanties.

Daarbij schudt een politie-zaak de Nederlandse mode-industrie op. De eigenaar van Amsterdams kledingmerk My Brand wordt aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Later in het jaar blijkt dat de modemerken My Brand en In Gold We Trust geen rol speelden in vermoede drugshandel van de eigenaar.

Ondertussen vindt modebeurs Modefabriek voor het eerst in twee jaar weer plaats in juli - dat geldt ook voor Belgische lingeriebeurs LingeriePro. In België blijkt in de maand juli dat het moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline weer winst maakt , de oprichter van schoenenketen Brantano is overleden en dat kindermodemerk Lily Balou een nieuwe eigenaar heeft .

Modefabriek SS23 in juli 2022. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Augustus

De warme zomermaanden zetten in augustus ook door. Het zorgt ervoor dat er flinke droogte ontstaat en zelfs gesproken wordt over een watertekort. Met de zon op de achtergrond gebeurt er ook deze maanden genoeg in de mode-industrie.

Zo worden Asos en Boohoo op het matje geroepen bij een Britse consumentenautoriteit vanwege de verdenking van greenwashing. Modegroep Authentic Brands Group biedt 221 miljoen euro op modemerk Ted Baker en Esprit Holdings limited behaalt voor het eerst sinds 2017 weer winst . Japanse ontwerper Issey Miyake overlijdt op 84-jarige leeftijd . In Nederland overlijdt ontwerper Hans Kemmink van het toonaangevende duo Puck & Hans.

In België gebeurt er genoeg op het gebied van retail. Nadat de winkels begin 2022 sloten, heropent retailer Yaya weer in België . Dit keer heeft het de winkels in eigen beheer en is het niet afhankelijk van franchisers. Modecenter Rommens wordt overgenomen door Fashion Society en Camaïeu wordt onder curatele gesteld .

De zorgen over de energiecrisis blijven stijgen. Daarom vraagt de Europese textielindustrie om acute actie . De toekomst van de industrie zou op het spel staan.

Issey Miyake by Brigitte Lacombe - photo courtesy of Miyake Design Studio

September

Als donderslag bij heldere hemel overlijdt Britse monarch Elizabeth II. Vanuit de mode-industrie stromen de steunbetuigingen binnen en London Fashion Week wordt aangepast. De begrafenis van de koningin valt namelijk midden in het schema van de modeweek.

Het is ook een maand waar flink wat kritiek komt te staan op duurzaamheidsclaims. Zo kan de samenwerking tussen Kourtney Kardashian en Boohoo rekenen op kritiek, zeker nadat Boohoo een maand eerder nog onder de loep is gelegd door een Britse consumentenautoriteit. Kardashian moet de ‘duurzaamheids ambassadeur’ van Boohoo zijn, terwijl beide niet bekend staan om hun duurzame mode-aanpak. Daarnaast uit een Nederlandse consumentenautoriteit kritiek op de duurzaamheidsclaims van H&M en Decathlon . Beide ketens passen vervolgens hun verwoording en claims aan.

In het kader ‘bijzonder’ is er het nieuws dat Patagonia-eigenaar zijn bedrijf geeft aan goede doelen om zo het klimaat te redden . De actie is niet geheel oncontroversieel, omdat het door sommigen gezien wordt als een marketingstunt omdat de populariteit van Patagonia juist extra stijgt en het bedrijf hierdoor meer producten verkoopt.

September is ook de maand waarop stakingen en acties beginnen bij Nederlands luxe warenhuis De Bijenkorf. Uiteindelijk zullen de stakingen meerdere maanden duren, maanden waarin zowel de medewerkers als de directie van de Bijenkorf niet aantoonbaar water bij de wijn doen.

Nog meer in het nieuws: pakketbezorgers Instabox en Budbee fuseren , Riccardo Tisci verlaat Burberry na vijf jaar en wordt opgevolgd door Daniel Lee , de Europese Commissie wil een verbod op producten gemaakt onder dwangarbeid , kindermodemerk Tumble ‘n Dry heeft een nieuwe eigenaar , Schoenen Torfs krijgt een nieuwe CEO en Café Costume lanceert een dameslabel.

Daarnaast wordt in België al hard gewerkt aan compensatie voor bedrijven, zelfstandigen en gezinnen voor de torenhoge energieprijzen. Ook de Belgische handelssector onderneemt collectief actie om energie te besparen. Ondertussen duikt in het land het consumentenvertrouwen wel naar een dieptepunt.

De staking van Bijenkorf-personeel op vrijdag 30 september. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Oktober

De internationale mode-industrie is in oktober in de ban van Ye (voormalig Kanye West). De eens geprezen artiest, ontwerper en ondernemer haalt zich de woede en verontwaardiging van de wereld op zijn hals als hij meerdere antisemitische uitspraken doet en een T-shirt draagt met ‘White Lives Matter’. Modemerken Balenciaga en Adidas zeggen de samenwerkingen met Ye op en verbreken de banden. Ook geven diverse tweedehandsplatformen aan dat ze geen producten van Yeezy , het merk van Ye dat hij in samenwerking met Adidas had, zullen verkopen. Ye staat ook onaangekondigd bij het kantoor van schoenenmerk Skechers, waar hij geen samenwerking of band mee heeft, waarop Skechers een statement uitbrengt dat Ye niet uitgenodigd was.

Daarnaast vraagt Duitse speler Galeria Karstadt Kaufhof opnieuw staatssteun aan waarna ook blijkt dat de groep een driecijferig miljoenenerlies lijdde in boekjaar 20/21 en lijdt Asos 37 miljoen euro verlies in het meest recente boekjaar.

Ook het verhaal rondom de Higg Index krijgt een staartje in oktober. Waakhonden ACM en NCA stellen richtlijnen op voor het gebruik van de gegevens van de Higg Index door kledingbedrijven.

Op de achtergrond blijven de effecten van de energieprijzen een rol spelen in het nieuws. Zo maakt het Nederlandse kabinet de regeling voor het energieplafond bekend en blijkt deze ook te gelden voor winkels en kleine mkb . Ook bij consumenten blijven de energieprijzen op de voorgrond, zo blijkt uit de flink gestegen verkoop van thermokleding . Men bereidt zich alvast goed voor op eventuele winterkou. Last but not least speelt de vraag of en hoelang de sfeerverlichting in de winkelstraten wel aangezet moet worden. Brancheorganisatie INretail adviseert om de sfeerverlichting een uur na sluitingstijd uit te schakelen.

Daarnaast opent Shoeby in november de eerste winkel in Duitsland, stapt ontwerper Addy van den Krommenacker weer in de retail met een eigen winkel, is er een directeurwissel bij het Schoenenkwartier , overlijdt oud Modint-voorzitter Harry Dalfsen, test Omda een nieuw winkelconcept mét kleding en wint Yamuna Forzani de Dutch Design Award in de categorie mode.

In België heropent het MoMu met twee expo’s , krijgt denimmerk HNST een nieuwe CEO en opent Amazon een Belgisch distributiecentrum . Hoewel Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van het Belgische Inno steun aanvraagt, gaat het bij Inno zelf goed. Uit de voorlopige resultaten van Inno blijkt dat de retailer een ebitda van 10 miljoen behaalt.

Image: Adidas, Kanye West

November

November is op modegebied alles behalve rustig. Zo wordt de overname van modemerk Tom Ford door Estée Lauder aangekondigd, zet Raf Simons zijn eigen label stop en stopt Alessandro Michele als creatief directeur bij Gucci. De Franse mededingingsautoriteit legt EssilorLuxottica een boete op van 81 miljoen euro , Adidas AG stelt de vooruitzichten bij vanwege het stopzetten van de samenwerking met Ye en neemt Next Retail Limited Made.com over .

Alsof dit nog niet genoeg is komt er ook de controverse rondom modemerk Balenciaga bij. Aan het einde van november gaan diverse campagnes van Balenciaga viraal op social media. Het betreft twee campagnes: Een voor de Adidas x Balenciaga samenwerking en de ander voor de feestdagen shop van het merk. In laatstgenoemde zijn kinderen te zien met teddyberen die een bondage-harnas lijken aan te hebben. In de eerste campagne zijn documenten te zien die verwijzen naar een rechtszaak met betrekking op kinderpornografie. De campagnes worden vrij snel offline gehaald en Balenciaga biedt meermaals excuses aan en geeft aan een rechtszaak te starten tegen de partijen die de fotoshoots hebben opgezet. Later wordt deze rechtszaak weer ingetrokken.

Nederland kent in november een kleine faillissementsgolf. Zo gaan sneakermerk Etq , denimmerk Kings of Indigo , made-to-measure specialist Shesuit en Instabox Netherlands en Red je Pakketje failliet in de maand. Bij de faillissementen van de laatste twee bedrijven worden een kleine duizend werknemers ontslagen en niet veel later blijkt dat de activa van Red Je Pakketje en Instabox Netherlands wordt overgenomen door bezorger DHL .

Daarnaast is er ook positief nieuws in de Nederlandse markt. Zo heeft Scotch & Soda de omzet in het boekjaar 2021-2022 verhoogt met 23 procent , maakt modemerk Didi een comeback en verruimt het kabinet de energiesteun voor MKB’ers . Op gebied van wetgeving en regels is er ook genoeg nieuws. Zo wil waakhond ACM strengere Europese regels voor de online consument , wil politieke partij D66 de Nederlandse industrie radicaal hervormen en blijkt de wetgeving rond de UPV Textiel nog niet rond te zijn .

In België reageert C&A in november op diverse mediaberichten dat de retailer winkels zou sluiten in het land. De berichten geven volgens het bedrijf ‘een foute perceptie’ . C&A geeft aan inderdaad een modernisering strategie uit te voeren, maar geen toekomstige winkelsluitingen te hebben aangekondigd.

Op designgebied lanceert Dries van Noten een samenwerking met Stüssy en wordt onthuld dat Jan-Jan Van Essche het Designer Project tijdens Pitti Uomo in januari 2023 op zich neemt. Traditiegetrouw worden in november ook de Belgian Fashion Awards uitgedeeld waarbij dit jaar Stefanie D’Heygere en Glenn Martens de grote winnaars zijn. Last but not least stapt de CEO van lingeriegroep Van de Velde op en krijgt de geplande uitbreiding van Wijnegem shoppingcenter een negatief advies .

Ontwerper Raf Simons neemt een buiging na afloop van de AW20-presentatie. Beeld via Catwalkpictures.

December

December begint met de aankondiging met de kleur van het jaar 2023. Kleurinstituut Pantone heeft de kleur Viva Magenta , een rood-roze tint, uitgeroepen tot de kleur van het aankomende jaar. Fashion Cloud kondigt een kapitaalinjectie van 25 miljoen euro aan en Shein zet 15 miljoen dollar apart om de toeleveringsfabrieken te verbeteren. Het nieuws van Shein komt na een documentaire van Channel 4 uit oktober waarbij grote misstanden worden getoond in de fabrieken van Shein. Duurzame modebeurs Neonyt kondigt aan naar Parijs te trekken en de merkrechten van Camaïeu worden overgenomen door retailer Celio.

Een deel van de faillissementen in november in Nederland krijgen in december een staartje. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag dat de reden achter de faillissementen van Instabox en Red Je Pakketje een zwaar verlieslatend operationeel model zit . Op een pakket van Red Je Pakketje werd 88,5 procent verlies gemaakt. Positief nieuws voor Etq, het sneakermerk maakt namelijk een doorstart - wel alleen online . Voor Kings of Indigo blijken diverse geïnteresseerde partijen te zijn voor een doorstart , maar wie dit zijn is nog onbekend.

Aan de lijst van nieuwe faillissementen wordt Nederlands merk Transfer Fashion toegevoegd . Een faillissement van 2021 komt in december weer naar boven en dat is die van Miss Etam, toen nog onder de vleugels van modeondernemer Martijn Rozenboom. In het nieuwste faillissementsverslag van de personeels bv van Miss Etam blijkt dat de curator Rozenboom voor de rechter daagt en er onbehoorlijk bestuur is vastgesteld bij Miss Etam.

Gedurende december blijkt ook dat Belgisch modemerk Ann Demeulemeester een nieuwe creatief directeur heeft. Jonge ontwerper Ludovic de Saint Sernin neemt de taak op zich. Aan het begin van de maand wordt ook bekend dat de CEO van Bpost vertrekt vanwege een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door de CEO.