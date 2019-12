Jaaroverzicht: een aantal duurzaamheidsinspanningen van de modeindustrie in 2019

Het komt wellicht niet als een verrassing dat ‘duurzaamheid’ dit jaar een alomtegenwoordig begrip was in de modeindustrie. Gedreven door de eisen van overheden en consumenten konden retailers niet anders dan zich in te zetten voor duurzaamheid op het gebied van materiaal, productie en bezorging van mode-items. Uit onderzoek van Odgers Berndtson dat werd gepubliceerd in augustus, blijkt dat driekwart van de retailmanagers erkent dat de branche meer duurzaamheidsmaatregelen nodig heeft. Met name textiel- en plastic afval kregen dit jaar veel aandacht van modebedrijven. Een aantal duurzaamheidsinspanningen van de modeindustrie in 2019.

Materiaal: Alternatieven voor stoffen, verhuur en tweedehandsmode

Met veel vezels en stoffen zoals katoen die erg arbeidsintensief en milieuonvriendelijk zijn, zochten verschillende bedrijven en merken dit jaar naar duurzame alternatieven. Zo maakten Denham en Candiani ‘s werelds eerste biologisch afbreekbare stretch denim , en kwam Topshop met een eerste veganistische schoenencollectie die volledig vrij was van dierlijke materialen. Qua materialen werd zelfs aandacht besteed aan de details: Modeontwerper Joline Jolink kwam met een alternatief voor jeanslabels van echt leer. Ze maakt de labels voor op de achterkant van haar spijkerbroeken tegenwoordig van appel-leer.

Naast milieuvriendelijke materialen, doken er dit jaar allerlei recycling- en verhuurinitiatieven op in een poging om de productie van nieuwe stoffen te verminderen en de kledingafvalberg te verkleinen. In Nederland kwam Spinning Closet op de markt, een platform dat kleding van luxe modelabels als Alexander McQueen en Stella McCartney voor een periode van vier tot acht dagen verhuurt. In België werd dit jaar het soortgelijke initiatief Closet in the Cloud gelanceerd. Daarnaast biedt Nike met de Nike Adventure Club de mogelijkheid om vier tot twaalf paar kinderschoenen per jaar te huren.

Tegelijkertijd groeide ook tweedehandsmode. Zo zette het platform Vinted afgelopen augustus zijn eerste stappen in Nederland, en opende Zalando een pop-up store voor tweedehands mode-items.

Productie: Milieu-impact verminderen, plastic reductie en Google

Meerdere modebedrijven en -merken spanden zich dit jaar in voor transparantie en duurzaamheid in de productieketen, of stelden doelen wat betreft deze onderwerpen. Zo kondigde PVH Corp., het moederbedrijf van merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, aan de koolstofemissie in de gehele productieketen te verminderen, en trainingsprogramma’s voor vrouwelijke arbeiders te ontwikkelen. Daarnaast zet Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, zich in om het gebruik van onnodig plastic in de productieketen te verminderen. Dat doet het onder andere door plastic verpakkingen te elimineren.

Google ondernam dit jaar stappen om merken te helpen om hun productieketen te verduurzamen. Met een speciale tool maakt het bedrijf de milieu-impact van materialen als katoen en viscose meetbaar. Stella McCartney was het eerste modelabel dat haar data deelde voor het project.

Bezorging: Minder plastic, ‘groene’ bezorgopties

Met de groei van e-commerce, neemt ook de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van transport toe en is steeds meer verpakkingsmateriaal nodig. In een poging om de bezorging van online bestellingen ‘groener’, en dus milieuvriendelijker te maken, en om het plastic afval te verminderen, zetten zowel Zalando als Bol.com zich in voor alternatieven voor vervuilende verpakkingen. Waar Zalando voortaan herbruikbaar verpakkingsmateriaal gebruikt, gaat Bol.com het gebruik van opvulmateriaal in verpakkingen volledig elimineren . Dit laatste zorgt dan meteen voor meer ruimte in de bezorgwagens, waardoor de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen.

Niet alleen deze e-tailers, maar ook modelabels spannen zich in voor ‘groenere’ bezorgopties. Zo introduceerde H&M eerder deze maand in Nederland de bezorgoptie met fietskoeriers . Het Zweedse merk werkt daarvoor samen met Fietskoeriers.nl, een bedrijf dat bestellingen in ruim dertig Nederlandse steden bezorgt.