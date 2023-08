Je moet er maar opkomen: Fossy Fashion maakt het aankleden van baby’s en dreumesen makkelijker

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld kersvers merk Fossy Fashion. Het bedrijf helpt ouders, opa’s en oma’s en babysitters om kleine kinderen makkelijker in hun jasje te krijgen. Dit doet het doordat de jasjes een nieuwe manier van sluiten hebben, met ritsjes aan de zijkant.

Het merk is opgericht door Sara Jochemsen. De website van Fossy Fashion is sinds mei dit jaar online en Jochemsen werkt al sinds 2022 aan het bedrijf. Zoon Foss diende als inspiratie voor het merk en is ook de reden achter de naam. De productie gebeurt volledig in Nederland in een atelier waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

De rits aan de zijkant. Credits: Fossy Fashion

Hoe ben je op het idee gekomen?

Ik ben erop gekomen door mijn zoontje. Ik heb al wel een oudere dochter, maar mijn zoontje werd in september geboren, dus trok ik hem elke dag een jasje aan. Dat was soms echt een hele worsteling. Ik dacht op een gegeven moment: ‘Dit moet toch anders kunnen?’

Vorig jaar april ben ik begonnen met de ontwikkeling en alles goed op papier zetten. We hebben ook allerlei dingen geprobeerd. Oude jasjes hebben we bijvoorbeeld verknipt en op diverse manieren bewerkt. We vonden de ideale manier door ritsen aan de zijkant waardoor je het jasje helemaal op kan klappen. Vervolgens leg je je baby erop, klap je het jasje dicht en sluit je de ritsen.

Alle ontwerpen zijn ook gecheckt op veiligheid, want vooral bij kindermode is dit een heel belangrijk element. Dus bijvoorbeeld bij de knopen, ik dacht met een houten knoop goed te zitten. Maar dat moet een gecertificeerde knoop zijn die minder snel breekt. Dat zijn details waar je niet zo snel over nadenkt.

Heb je zelf een achtergrond in de mode?

Ja. Ik was eigenlijk even kort uit de mode-industrie gestapt, maar ik heb zelf aan TMO gestudeerd. Daarna ben ik bij Van Tilburg gaan werken als inkoopster voor baby- en kinderkleding. Daar hoorde ik toen al dat jasjes niet zo vaak werden ingekocht omdat ze onhandig waren voor de ouders. Dus dat hoorde ik al wel, maar als je het niet zelf ervaart, is dat toch anders.

Daarbij ben ik bij H&M gaan werken. Daar heb ik veel geleerd en had ik leuke collega’s, maar kwam ik erachter dat de fast fashion wereld niet bij mij past. Ik ben toen tijdelijk uit de mode gestapt en voor Oei ik Groei gaan werken. Daar heb ik drie jaar gewerkt. In die tijd werd ook mijn zoontje geboren en was ik bezig met Fossy Fashion. Na een tijdje ben ik steeds minder gaan werken en uiteindelijk vanaf april dit jaar ben ik 100 procent voor Fossy aan het werk.

Jullie hebben ook een patentaanvraag gedaan voor het concept?

Ja, klopt. Ze doen dan een nieuwheidsonderzoek, maar het onderzoek is nog bezig. Bij veel modeartikelen kun je geen patent aanvragen, maar omdat dit meer om iets technisch gaat - de manier van sluiten - kan het wel. Dan krijg je meteen een patent voor alles. Dan maakt het niet uit of je een jasje hebt of een heel ander product. Het gaat echt om de manier van sluiten.

Naast de jassen is het rits-concept nu ook al uitgerold naar onesies?

Ja, daar zijn we nu ook mee bezig, die productie is net gestart. We kregen ook veel vraag naar slaapzakken, dus daar gaan we nu ook onderzoek naar doen.

De jasjes blijven focus nummer één, ook om hierin het aanbod uit te breiden. We hebben nu vijf verschillende winterjassen en willen ook twee zomer varianten aanbieden. Daarnaast kijken we wat op ons pad komt, maar bijvoorbeeld bij T-shirts werkt dit concept minder. Je wil niet een rits zetten in een T-shirt, dat zit niet lekker. Op een gegeven moment zouden we dan wel weer bepaalde vestjes kunnen maken.

Credits: Fossy Fashion

Wat zijn de verkooppunten van Fossy Fashion?

De items zijn te vinden via onze eigen webshop en ik ga over een paar weken ook uitleveren aan de retail. Ik heb nu vier winkels waar het verkocht gaat worden. Bij Van Tilburg, Little Things, Wonder for Kids en Fleurtje Bellefleur. Dus echt de conceptwinkels. Mensen die liefde hebben voor de producten en die dezelfde waarden hebben als ons merk.

Het is ook een stuk marketing voor ons, dat mensen ons merk kunnen leren kennen. Ook zijn deze winkels natuurlijk in direct contact met hun klant, dus kunnen ze het concept meteen uitleggen en laten zien. De QR-code op het label leidt ook naar een filmpje dat uitlegt hoe het jasje werkt, maar het is soms fijner als iemand het even demonstreert.

Zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn om te weten?

Naast de nieuwe manier van sluiten willen we het graag ook anders doen in de modebranche. We geloven dat mooie producten een tweede kans verdienen. Daarom als iemand het jasje koopt en uiteindelijk niet meer gebruikt en niemand heeft om hem aan door te geven, dan kopen wij het jasje weer terug. Dan kunnen we deze tweedehands aanbieden. Ook jasjes die kleine productiefouten hebben, zoals kleine gaatjes, die worden gemaakt en tegen een lagere prijs aangeboden. Want de jasjes zijn 69,95 normaal en dat moet het natuurlijk ook helemaal waard zijn. Maar items met productiefouten worden vaak gewoon afgeschreven en dat is zo zonde en helemaal niet nodig. We willen ook deze materialen een langer leven geven. Ik ben mij nu ook aan het verdiepen in de vraag: ‘Wat als het jasje op een gegeven moment écht helemaal op is, wat zou dan de volgende stap zijn?’

We zetten ook lage productieaantallen in, zodat we niet overproduceren. Dat zijn de dingen die voor ons het verschil maken waar we voor staan: ‘Reshaping Fashion’.