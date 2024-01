Juicy Couture’s House of Juicy lanceert mannenmodelabel Dirty London

Modeconcern House of Juicy onthult een nieuw mannenmodemerk: Dirty London. Het nieuwe mannenmodelabel gaat van start met een lancering van de herfst-winter 2024 capsulecollectie.

Voortbordurend op de cultuurgedreven Juicy Couture naam, verwerkt Dirty London ook een “rijke, culturele tapijtserie om een nieuwe gold in co-ord statement streetwear te produceren”, aldus een release.

Zo toont de FW24-capsule een heruitvinding van de kenmerkende trainingspakken van het zustermerk voor de mannelijke consument, terwijl er herkenbare ontwerpelementen worden verwerkt, zoals diamantapplicaties.

Net als Juicy Couture is Dirty London een uitbreiding van het portfolio van de Authentic Brands Group, maar het zal in licentie worden uitgegeven door de in Londen gevestigde fabrikant Ink Clothing Ltd, een dochteronderneming van de Batra Group.

Paul Siviter, directeur van de groep merken van het bedrijf, zei in een verklaring: “Al meer dan twee decennia is Juicy Couture het favoriete uniform voor mensen die vorm geven aan subculturen over de hele wereld.”

“Deze gedurfde, expressieve energie sluit natuurlijk aan bij de City of London, een stad die ontelbare tijdperk bepalende momenten en subculturen in kunst, muziek en mode heeft voortgebracht.”

“Met Dirty London hopen we onze klanten een nieuwe kijk te geven op verheven, zorgeloze luxe en een nieuw tijdperk in te luiden voor gecoördineerde streetwear-styling. We kijken ernaar uit om een eerste voorproefje te geven van wat ons te wachten staat in FW24.”