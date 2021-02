JULIA JUNE’s SS21 Travel Diary

Julia June geeft dit seizoen gehoor aan onze collectieve joie de vivre-nood met een authentieke travel diary. Clara en Ines, twee Spaanse vriendinnen leggen de SS21 collectie op beeld vast terwijl ze het Portugese Quinta da Corte verkennen. Uitgedost in inspirerende Julia June silhouetten in vrolijke kleurtinten die recht uit een verfdoos lijken te komen, lunchen ze in een zonovergoten wijngaard, chillen ze in een Portugese villa *waar echt elke corner een aesthetic lijkt* en dromen ze weg tijdens boottochtjes over de Douro.

Dag 28.09 - Quinta Da Corte - Ready for boarding met Clara & Ines

Dit seizoen dus geen gestileerde shoot met modellen maar wel twee Spaanse vriendinnen Clara en Ines die de Julia June spirit belichamen en samen door Quinta da Corte in Portugal trekken om de Julia June collectie op geheel eigen wijze #nofilter vast te leggen.

Dag 29.09 - Quinta Da Corte - Coup de soleil

De beste manier om hun reis in te zetten? Een heerlijke lunch en versgeperste jus d’orange te midden van een wijngaard. Dresscode? Verfrissende silhouetten, feel-good prints en levendige kleuren in een verscheidenheid aan stoffen en texturen. Als het aan Clara en Ines ligt, ben je met deze outfits die een ongedwongen optimisme uitstralen, instant relax

Dag 30.09 - Quinta da Corte - Relax, take it easy

Na een dagje druiven plukken, verdwaald raken in de wijngaard en dansen in de zon, zijn Clara & Ines toe aan een dagje luieren @ la casa. Dit doen ze uiteraard in stijl, met klassieke, easy-to-wear-basics gehuld in een ingetogen kleurenpalet van salie, krijt en blauw. De losse silhouetten vergen geen grote inspanning om te dragen of te stylen, maar geven toch elke outfit de nodige persoonlijkheid *handdoek tulband included*.