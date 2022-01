Kassl Editions heeft handen ineen geslagen met Asics

Kassl Editions is een samenwerking aan gegaan met Asics. Kassl Editions heeft de Asics Gel-1090 onder handen genomen, zo meldt Hypebeast.

Het model is in twee nieuwe kleuren uitgebracht. Zo is er de groen met zilver kleuren combinatie, of de wit met zilver. De witte en groene toevoegingen aan de schoenen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal waar Kassl Editions normaliter de kenmerkende jassen van maakt.

De Kassl Editions x Asics Gel-1090 zijn zeer limited edition, er bestaan er namelijk maar 30 paar, zo meldt Hypebeast. Deze worden door middel van loting verkocht. Het opgehaalde geld gaat naar het goede doel Mind. De schoenen worden verloot via sneakerplatform End tot en met 29 januari.