Khy: Duits modelabel Namilia werkt samen met Kylie Jenner

Waar Kylie Jenner net een eerste glimp van haar nieuwe modelijn ‘Khy’ weggaf, wordt het nu duidelijk dat ze voor haar eerste release samenwerkt met het Duitse label Namilia.

Khy plaatste woensdag een foto op sociaal mediakanaal Instagram van diverse zwarte kuntleren kledingstukken - van een lange jas tot een jurkje - hangend aan een kledingrek. De post heeft als bijschrift ‘KHY. creativiteit, samenwerking en kwaliteit voor een toegankelijke prijs’.

Verder wordt uitgelegd dat de debuutcollectie van Jenners merk is gemaakt in samenwerking met Namilia en vanaf 1 november verkrijgbaar zal zijn via de eigen online winkel. De prijzen van de items liggen naar verwachting tussen de 48 en 198 dollar, omgerekend zo’n 45 tot 188 euro. Dat blijkt uit een antwoord van het merk op de vraag van een Instagram-gebruiker in de reacties van het bericht. De zwarte kunstleren jas die Jenner droeg op de foto waarmee ze het project aankondigde, kost naar verluidt 198 dollar.

Terwijl de meningen over het nieuwe merk variëren onder de posts van Khy - van lovend tot neerbuigend - voelt het Duitse label Namilia een echte 'haatgolf', gekenmerkt door teleurstelling en woede. Onder andere gebruiker 'Angie_Capezza' schreef: "Dit is zo'n teleurstelling. Als een merk dat beweert een bondgenoot te zijn van de undergroundscene - denk je niet dat er duizenden andere artiesten zijn die beter zouden zijn geweest voor een samenwerking dan zij? Bah."

Het merk, dat in 2015 werd opgericht door Nan Li en Emilia Pfohl en zich richt op feministische, seks-positieve en hedonistische ontwerpen, steekt echter niet onder stoelen of banken dat beroemdheden als Rihanna, Cardi B, Christina Aguilera en Paris Hilton tot de fans behoren, dat staat althans in de beschrijving op de eigen website.