Kijken: Belgisch merk Façon Jacmin debuteert in Parijs

Paris Fashion Week heeft de afgelopen editie een extra Belgisch tintje gekregen. Belgisch modemerk Façon Jacmin maakte namelijk het debuut op het officiële schema van de bekende modeweek. Zo zag het debuut eruit.

Genaamd ‘The Morning After’ presenteerde Façon Jacmin de SS26-collectie als een tableaux vivant. De modellen leken allemaal rechtstreeks uit een uitgaansnacht te komen.

Waar het modemerk van de zussen Alexandra en Ségolène Jacmin ooit begon als een merk gespecialiseerd in denim is het vandaag de dag veel meer. Tegenwoordig combineert het Antwerpse merk streetwear elementen met maatwerk. Denim speelt nog steeds een belangrijke rol in de collecties en er ligt ook een grote nadruk op ambacht en upcycling.

Façon Jacmin SS26 Credits: Façon Jacmin

