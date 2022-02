Kijken: By-bar lanceert een unieke, geupcylede 'old is new' jubileumcollectie

By-bar presenteert een unieke, geupcyclede 'old is new' collectie, zo meldt het Nederlandse modemerk in een persbericht. Omdat het tien jaar geleden is dat oprichter Barbara Brenninkmeijer deze dekens ontdekte tijdens een van haar reizen naar India. De jubilieumcollectie, bestaande uit kimonojasjes, gilets, tassen en kussens, is het resultaat van een samenwerking met de Indiase kledingproduct Mr Kapur, zo meldt By-bar in een persbericht.

De unieke, geupcyclede items zijn nu verkrijgbaar via de webshop en (eigen) winkels. Een tas kost 79,95 euro, een gilet 139,95 euro en een jasje 149,95 euro.

Het Nederlandse damesmodemerk By-bar is in 2008 in Amsterdam opgericht door Barbara Brenninkmeijer (toen als sieradenmerk). Het label omschrijft zijn stijl als 'een combinatie van een Scandinavisch clean design met een vrouwelijke, gemakkelijke ‘Je ne sais quoi’-stijl.' Een goede relatie met leveranciers en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers voor het modemerk. Het bedrijf werk nu aan een duurzaamheids roadmap voor 2024, zo is op de website van By-Bar te lezen.

By-bar heeft twee eigen winkels, in Maastricht en Gent. Het merk wordt ook verkocht door retailers als De Bijenkorf, Omoda, Tally Ho, en Perfectly Basics. Het hoofdkwartier is gevestigd in Breda.

Naast damesmode biedt By-bar ook kinderkleding voor meisjes.

By-bar old is new collectie, eigendom van het merk

