Kijken: de eerste beelden van Iris Apfel x H&M

“Iris Apfel wil niet dat je je kleedt zoals zij,” begint een nieuwsbericht op de website van H&M. En toch maakt de modeketen dat een klein beetje mogelijk. H&M werkte samen met het honderdjarige stijlicoon aan een kledingcollectie , die vanaf donderdag 31 maart te koop is via de H&M-website en geselecteerde winkelfilialen.

De eerste beelden zijn inmiddels al verschenen. Ze tonen een bonte parade van prints en kleuren, met strikken, ruches en franjes, afgetopt met excentrieke sieraden van het kaliber dat Apfel zelf ook draagt. Die uitbundige stijl, dat is precies Apfel - maar ook weer niet. Iedere drager is immers uniek, stelt Apfel. “Stijl gaat over zelfexpressie. Het gaat niet om wat of wie je draagt, maar hoe je je voelt wanneer je iets aan hebt.”

De collectie omvat verschillende broeken, rokken, tops, jasjes, jurken en een enkel badpak. In de categorie sieraden zijn er kettingen, armbanden, oorbellen, broches, een riem, kousen en twee verschillende paren loafers. De prijzen variëren van 30 euro voor een ring tot 149 euro voor een wijde strokenrok.

Bekijk hieronder de beelden van de collectie: