Kijken: Maison Margiela en Christian Louboutin lanceren eerste gezamenlijke schoenencollectie

Maison Margiela en Christian Louboutin lanceren vandaag hun eerste gezamenlijke schoenencollectie. De samenwerking, voortgekomen uit de Maison Margiela 2024 Artisanal Collection, fuseert de kenmerkende stijlen van beide modehuizen.

De Christian Louboutin x Maison Margiela collectie verkent de creatieve dialoog tussen de twee merken, waarbij Margiela’s avant-gardistische benadering wordt gecombineerd met Louboutin’s vakmanschap en kenmerkende rode zool. De collectie bestaat uit twee afzonderlijke lijnen: Maison Margiela by Christian Louboutin en Christian Louboutin by Maison Margiela, met een selectie van pumps, ballerina’s en laarzen.

In Maison Margiela by Christian Louboutin krijgt de Tabi-schoen een nieuwe interpretatie, waarbij Louboutin’s kenmerkende vrouwelijke vormen en rode zool worden verwerkt. In Christian Louboutin by Maison Margiela wordt Louboutin’s esthetiek onder handen genomen met Margiela’s decortiqué-techniek, waarbij delen van de schoen worden ‘gestript’ om de constructie bloot te leggen.

De schoenen zijn wereldwijd verkrijgbaar in geselecteerde boetieks en via de officiële websites van Christian Louboutin en Maison Margiela. Prijzen variëren van 945 euro voor de ‘Marlougiela’ ballerina tot 1.995 euro voor de ‘Xrismartien’ hoge laars.

De 'Xrismartien'-laars Credits: Christian Louboutin x Maison Margiela

De 'Martoubi25' Credits: Christian Louboutin x Maison Margiela

De achterkant van 'Martoubi25' Credits: Maison Margiela x Christian Louboutin

De 'Loubiella' en 'Martinloula' Credits: Maison Margiela x Christian Louboutin

De 'Marlougiela' Credits: Maison Margiela x Christian Louboutin

De zwarte 'Loubiella' Credits: Maison Margiela x Christian Louboutin

De 'Martinloula' Credits: Maison Margiela x Christian Louboutin