Kijken: Teder’s eerste collectie die een complete garderobe omarmt

Tosca Soraya Otten wilde van haar FW25-collectie voor het modemerk Teder een volmaakte garderobe maken. Dus, startte ze in september 2024 een crowdfunding om haar plan in werking te zetten. Het streefbedrag werd behaald en dat betekent dat een volmaakte collectie werkelijkheid is geworden.

De collectie ‘Een stille bloei’ bevat voor het eerst kledingstukken zoals lange jassen en bomberjack in mohair uitvoering. Daarnaast is er denim toegevoegd die in een jumpsuit, kimono en pantalon zijn verwerkt. De collectie refereert aan ‘de bloei van het leven’, zo schrijft Otten in een persbericht. Ze putte inspiratie uit bloemen die in de winterperiode uit de grond draaien, terwijl de aarde nog donker en kaal is. Deze betekenis moet tegelijkertijd de vrouw in haar kracht zetten.

Alle kledingstukken hebben een speels en technisch ontwerp, zodat ze geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Het kleurenpalet voor de FW25-collectie bestaat voornamelijk uit dieporanje, mosterdgeel, dieppaars en donkerblauw.

De collectie werd voor het eerst gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week. Hebt u deze gemist en bent u benieuwd naar de collectie? Neem hieronder een kijkje.

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers

Teder FW25. Credits: Teder / Suus Waijers