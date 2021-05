Kijken: Uniqlo en Maiko Kurogouchi slaan handen ineen

Internationale retailer Uniqlo gaat een collectie lanceren in samenwerking met ontwerper Maiko Kurogouchi, ook wel Mame Kurogouchi genoemd, luidt het persbericht van Uniqlo. De lancering vindt plaats op 24 juni 2021. De retailer en Kurogouchi richten zich op innerwear, waarbij lichaamsvormen worden benadrukt.

De snit in de collectie zou ervoor moeten zorgen dat de nadruk ligt op de vrouwelijke schoonheid, zo is te lezen. De collectie bestaat uit Airism- en mesh bh’s, onderbroeken en bh-tops. De items zouden voorzien zijn van verfijnde details zoals dunne bandjes en gouden accenten. Alle items zijn beschikbaar in kleuren als zwart, wit, beige en bruin. Naast onderkleding bevat de collectie ook tops, rokken, broeken en jurken, in lijn met de LifeWear-overtuiging voor comfort. De LifeWear-kledingstukken zou gebaseerd zijn op Japanse waarden als eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid.

Kurogouchi over de collectie in het persbericht: “Als een ontwerper is één van mijn uitdagingen het benadrukken van vrouwelijke comfortabele schoonheid in ondergoed. Deze kleding is een alledaagse essentie en omdat we dit als eerste aantrekken als we wakker worden, moet het comfortabel op de huid aanvoelen. Deze collectie draagt bij aan gezonde en gelukkige levensstijlen.”

Maiko Kurogouchi is de ontwerper van Mame Kurogouchi, een dameskledingmerk dat wereldwijde erkenning krijgt vanwege de verfijnde collecties waarin vakmanschap en ingenieuze details een belangrijke rol spelen. Kurogouchi haalt haar inspiratie uit kleine, alledaagse momenten in het leven en vertaalt dit naar ontwerpen die de natuurlijke vormen van het vrouwelijk lichaam benadrukken.

Uniqlo x Mame Kurogouchi collectie Beeld: Uniqlo

Uniqlo x Mame Kurogouchi collectie Beeld: Uniqlo

Uniqlo x Mame Kurogouchi collectie Beeld: Uniqlo

Uniqlo x Mame Kurogouchi collectie Beeld: Uniqlo