Kinderkledingmerk Vingino zet extra in op partnership met retailers en pakt groots uit met 20 jarige jubileum

Om sterker uit de coronacrisis te komen, is samenwerken in de modebranche essentieel, vindt Jan van den Berg, algemeen directeur van Vingino. Het kinderkledingmerk wil daarom nog meer lange termijn partnerships opbouwen met klanten. “Juist in deze tijd willen we klanten graag helpen en met ze meedenken.”

Meer samenwerken

Samen sta je sterk, dat is het motto van Jan van den Berg, algemeen directeur van het Nederlandse kinderkledingmerk Vingino. "We hebben elkaar allemaal nodig in de markt. Als merk heb je natuurlijk je klanten nodig – de retailers – maar ook je concullega's. Als het goed gaat met jouw merk en met andere merken, gaat het goed met de klanten en vice versa. Daar wordt toch iedereen vrolijk van! Het elkaar gunnen dat het goed gaat is voor mij erg belangrijk, want je moet het samen doen.”

Die inclusieve manier van denken, heeft Vingino geen windeieren gelegd. "We zitten enorm in de lift. Zowel met Vingino als met Raizzed, ons tweede merk. Dat komt echt doordat we consequent samenwerken met partners en ook een consistente, betrouwbare partij zijn om mee samen te werken."

Meedenken in crisistijden

De algemeen directeur legt uit dat Vingino wil groeien door samenwerkingen voor de lange termijn aan te gaan met retailers. "Dat betekent dat we in elkaar willen investeren."

Een voorbeeld van zo’n investering is marketing. Van den Berg gelooft enorm in duo-marketing, zegt hij. "We maken samen met klanten een plan voor de marketing van Vingino én van onze klant. Daar investeren wij flink in, om zo samen zichtbaarder te worden of te zorgen voor een betere doorverkoop." Waar vele in crisistijden minder investeren gaat Vingino juist meer in de klanten investeren.

Toch gaat zo’n samenwerking niet alleen om investeren met geld. Het houdt ook in dat partners elkaar helpen in goede én slechte tijden. "Toen we hoorden dat de winkels dicht moesten, hebben we meteen de betalingstermijn van de openstaande facturen verlengd. We schakelen direct, zodat retailers zich daar geen zorgen over hoeven te maken."

De connectie tussen online en offline

Hoe zo’n partnership er verder uitziet? Het merk helpt bijvoorbeeld retailers bij het digitaliseren van de winkel. Vorig jaar leverde Vingino daarom digitale displays af aan fysieke winkels waar het merk mee samenwerkt.

Op de displays zijn catwalkvideo's te zien met de Vingino-collecties. Omdat deze schermen flink opvallen op de winkelvloer, zorgt het voor extra conversie. De digitale schermen tonen ook de logo's van de retailer. Zo helpt het scherm mee aan de branding van de retailer. Omdat Vingino gelooft dat online touchpoints cruciaal zijn voor offline succes, gaat het merk de displays dit jaar nog verder uitrollen.

Nog een manier waarop Vingino meedenkt met klanten: de stenen winkels die zo'n display in hun zaak hebben, verkopen de Vingino-collecties in consignatie. "De klanten hoeven dus niet onze collecties vooraf in te kopen, ze betalen ons alleen wat ze daadwerkelijk verkocht hebben", zegt Van den Berg.

Het assortiment wisselt elke drie maanden. De displays tonen alleen de collecties die de retailer op dat moment in de winkel heeft.

Jubileum

Het kindermodemerk is inmiddels volwassen geworden, want het Nederlandse merk bestaat twintig jaar. Vingino was het eerste merk dat spijkerbroeken voor kinderen op de markt bracht en kinderen een ‘cool’ en zelfverzekerd gevoel gaf.

"Een jaar of vier geleden hadden we even een dipje, maar nu zijn de collecties en het team sterker dan ooit. Het design, de prints, het is helemaal on point", zegt Van den Berg. "Dat zien we ook terug in de sterke doorverkoop."

Dit jaar pakt het merk groots uit om het jubileum te vieren. “We zullen de kids die ons merk dragen extra in het zonnetje zetten. Dit doen we door vele (digitale) acties en marketing die dichtbij het kind staan”, zegt van den Berg.

Zo start het merk dit jaar met Vingino TV, waarin kinderen de hoofdrol spelen. “We zetten groots in voor een enorm digitaal bereik, waardoor ons merk een extra boost krijgt.”Zichtbaarheid, sympathie en loyaliteit zijn hierbij de pijlers.

Daarnaast heeft Vingino nieuwe samenwerkingen en pakt het merk uit met grote give-aways. Bij de aanschaf van een zomerjas, krijgt de consument een rugzak ter waarde van 25 euro cadeau. Bij winterjassen tot 100 euro geeft Vingino een beanie cadeau, bij jassen boven de 100 euro krijgen consumenten zowel een beanie als een rugzak ter waarde van 48 euro.

Van den Berg: "Retailers profiteren ervan dat wij hier veel publiciteit aan geven. Zo willen we ook traffic naar onze klanten genereren."

Interesse in een samenwerking met Vingino? Neem dan contact op.