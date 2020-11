Kindermode uit Oost-Europa: verrassend en stijlvol

Het Ready to Trade project van CBI en ITC ondersteunt verschillende modelabels uit Oost-Europa. Hieraan nemen ook drie succesvolle kindermode bedrijven uit Moldavië en Wit-Rusland deel. Crème Brûlée, Bell Bimbo en Maxikids zijn drie merken die mooie kinderkleding van topkwaliteit ontwerpen en produceren. Wij stellen de drie bedrijven graag voor.

Bell Bimbo

Het Wit-Russische Bell Bimbo is opgericht in 1997 en heeft sinds 2006 een eigen fabriek waardoor zij hun productie hebben kunnen uitbreiden. Met meer dan 20 jaar ervaring in het vak, garandeert Bell Bimbo zijn klanten de beste kwaliteit producten. Daarbij maken ze gebruik van unieke designer prints en luxueuze stoffen. En wat Bell Bimbo zo uniek maakt is dat zij luisteren naar kinderen en kleding maken die kinderen willen: stijlvol, fris en praktisch. Daarbij worden de kledingstukken gemaakt met liefde en aandacht voor detail en wil Bell Bimbo dat kinderen zichzelf en hun eigen stijl kunnen uitdrukken met de kledingstukken. Dit doet Bell Bimbo door stijlvolle designs te combineren met wereldwijde trends, unieke patronen en stoffen en accessoires van hoge kwaliteit. Door de comfortabele, simpel maar stijlvolle en brede collectie aan kledingstukken, zullen zowel kinderen als ouders in Europa blij zijn met de producten van Bell Bimbo. Daarbij is het makkelijk om een complete garderobe samen te stellen bij Bell Bimbo, vanwege hun total-look concept. In de toekomst zijn ze van plan om zich nog meer te focussen op het verminderen hun ecologische impact en het delen van CSR waarden. Zo hebben ze al een eco-project ‘Planet A’ gestart om kinderen in Belarus bewust te maken van milieuproblemen.

Crème Brûlée

Crème Brùlée is een van de merken van het Moldavische bedrijf Verlitextil-Plus. Het merk is in 2013 opgericht door Veronica Pentelei en maakt kinderkleding voor specialere gelegenheden. Met kleding gemaakt van natuurlijke stoffen met een eigen design en daarmee van uitstekende kwaliteit, creëren ze een klassieke Franse stijl met een romantische allure. Een uitgebreid assortiment van jurken, rokken, broeken en jassen vormen de perfecte balans tussen comfort, elegantie en eigentijdse mode. Het bedrijf en zijn producten zijn uniek vanwege de combinatie tussen design en de kwaliteit van de stoffen en snit. Daarbij zijn de designs klassiek met een hint van retro, iets wat ontbreekt in kinderkleding tegenwoordig. Omdat Crème Brûlée al 12 jaar werkt met klanten uit de EU, zijn ze zeker dat hun kleding in de smaak zal vallen in Europa, zeker vanwege de nabije afstand en de lage prijzen. En ondanks de huidige pandemie, zien ze mogelijkheden voor te toekomst. Hun visie is minder fast fashion en terug naar het kopen van een aantal kwalitatief goede kledingstukken, die een lange tijd mee kunnen.

Maxikids

Maxikids is het kindermodemerk van het Moldavische familiebedrijf Zivax Maxi, opgericht in 2012. Hun doel is om unieke kinderkleding tegen betaalbare prijzen te produceren. Bij Maxikids wordt kleding beschouwd als een uitlaatklep voor kinderen is om hun persoonlijkheid te laten zien. Kinderkleding moet dan ook van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het actieve leven van een kind en natuurlijk ook mooi. Daarbij wil Maxikids ook ouders aanspreken door hoge kwaliteit en toegankelijkheid te leveren. En dat is dan ook precies wat Maxikids doet. De ontwerpers van Maxikids creëren unieke ontwerpen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij ze een modern kleurenpalet kiezen, een vrolijk ontwerp en een gedurfde aanpak. Materialen en modellen worden zorgvuldig geselecteerd om maximaal draagcomfort te garanderen. Maxikids maakt kleding die eerste keus voor iedere gelegenheid moet zijn.