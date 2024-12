Kindermode voor FW25: Focus op een toekomst van mogelijkheden, niet beperkingen

Met het nieuwe jaar in aantocht kijkt het team van FS (Fashion snoops) uit naar de belangrijkste trends voor kinderkleding voor najaar/winter 2025.

In onze eerste trend, Quintessence, stellen we ons een toekomst voor die wordt gedefinieerd door mogelijkheden, niet door beperkingen. In deze protopia (een wereld waarin mensen andere mensen helpen groeien, red.) kan het ideaal worden bereikt wanneer perspectief een rol speelt; wat op het eerste gezicht typisch lijkt, is bij nader inzien atypisch. Of het nu gaat om een slim samengesteld kleurenpalet, een aangepaste verhouding of een detail dat niet op zijn plaats lijkt, het is deze subtiele dosis detail die het gewone buitengewoon maakt.

Over de auteur: Geschreven door Nicole Yee, Directeur Kinderkleding bij FS. Lees hier meer over FS.

Met een duurzame en kosteneffectieve aanpak voor seizoensloze stijlen, ligt er een groeiende nadruk op capsulecollecties die zowel de functie van betekenisvol minimalisme als de emotionele, immateriële aantrekkingskracht vastleggen. Quintessence belichaamt het "meest perfecte voorbeeld", het compromis tussen de behoefte aan praktische essentials en het verlangen naar iets anders. Terwijl we genderinclusieve en seizoensoverschrijdende collecties blijven verkennen, zal de subtiele vaardigheid om het alledaagse naar een must-have status te brengen van het grootste belang zijn.

Voor onze tweede trend, Sumptuous, dompelen we ons onder in een funhouse van de vijf zintuigen. Deze trend neemt ons mee op een zintuigelijke achtbaan met een geruststellend ontwerp dat even luxueus als mentaal heilzaam is. Geïnspireerd door het idee van kindgestuurd design, kent dit verhaal geen grenzen met merkwaardige combinaties die nieuwe interpretaties van klassieke silhouetten, mismatched details en geladen kleurencombinaties inspireren die een vrolijk, emotioneel design oproepen.

Thema Sumptuous. Credits: Petite Parade FW24 (l), Nuditos FW24 (r). Afbeeldingen met dank aan de merken via FS.

Elementen van speelsheid en expressieve stylingkeuzes heroveren de grenzeloze verbeeldingskracht en ongeremde aard die alleen kinderen kunnen bezitten. Vrij van verwachtingen stimuleert Sumptuous de zintuigen met weelderige materialen, fantasierijke details en tactiele oppervlakken die de verbeelding van kinderen tot leven brengen, waardoor emotionele diepgang en een nieuw begrip ontstaat voor de kleding die ze dragen.

In onze derde trend, Kinship, herontdekken we onze intrinsieke verbondenheid met de natuur, tonen we respect en waardering voor de wereld om ons heen en eren we de wijsheid en ambachtelijke praktijken van inheemse volkeren. Door deze diepe verbondenheid met zowel mensen als de natuur, laat Kinship vergeten praktijken herleven door middel van verrijkte ontwerpen die intentioneel vakmanschap, gekweekte materialen en lokale kleuren benadrukken en illustreren, waardoor de onbreekbare band tussen de consument en het proces achter het product wordt versterkt.

Thema Kinship Credits: Petite Parade FW24. Afbeeldingen met dank aan de merken via FS.

Hier stralen de looks een rauwe weelde uit, een unieke, erfstukachtige kwaliteit van materialen die zowel genereus tactiel als rijk aan ambachtelijke details zijn. Vaak overvloedig in rijke kleuren en weelderige texturen, cultiveren en pronken de looks met de vele ontzagwekkende, natuurlijk voorkomende fenomenen van de natuur, terwijl ze hun integriteit behouden en trouw blijven aan de wijsheid en ambachtelijke praktijken van inheemse volkeren.

Terwijl we betekenis zoeken in deze dubbelzinnige wereld vol wonderen, neemt onze laatste trend, Fathom, ons mee op een reis naar onbekende gebieden waar de grenzeloze nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van een kind een verkennende ontsnapping naar de onontdekte hoeken van onze eigen planeet en daarbuiten voedt. Hier wagen we ons in een AI-geïnspireerd rijk waar het vertrouwde lichtjes is veranderd en in een heldere droomtoestand is gebracht.

Thema Fathom. Credits: Nuditos FW24 (l), Petite Parade FW24 (r). Afbeeldingen met dank aan de merken via FS.

Verleidelijke details en vreemd aantrekkelijke combinaties zijn bijna ongelooflijk en tonen de verreikende mogelijkheden van dromerige, alleen maar denkbeeldige ontwerpen. Hemelse invloeden verschijnen in dromerige oppervlaktedimensies, terwijl illusoire details bovenkleding en activewear inspireren voor een aanpasbare functionaliteit die klaar is voor alles. Een zachter futurisme wordt opgeroepen door een zachter kleurenpalet en kneedbare vormen die zowel een beschermende laag als een geruststellende cocon bieden.