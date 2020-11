Kledingbank Eindhoven lanceert kledinglijn gebaseerd op bekende merken

De kledingbank Eindhoven heeft zijn eigen kledinglijn gelanceerd met T-shirts die parodieën zijn op bekende merken zoals Nike, Adidas en Lacoste, zo meldt Nu.nl in een artikel.

Volgens het artikel wil de organisatie wat stof doen opwaaien om bewustwording te creëren over het feit dat kleding consumptie toeneemt en door de corona crisis nog erger wordt. Voorzitter Emily Zwartkruis zegt tegen Nu.nl dat het geen aanval is op de merken: “Het gaat om het statement dat we willen maken over merkkleding. We vinden dat er soms te veel nadruk ligt op het labeltje en dat vinden wij dus merkwaardig. Want ook zonder dure kleren moet je erbij kunnen horen.”

Veel bekende Eindhovenaren doen mee aan de actie, zoals Theo Maassen, Evelyn Wu, Dick Middelweerd en verschillende Eindhovense influencers. De actie is een nieuwe manier van fondsenwerving voor de stichting. De T-shirts hebben teksten als “Adisdasduur”, “Lacosteveel” en “Niks”.