Kleurentrend: Neontinten verlichten de toekomst

Neonlichten worden vaak geassocieerd met raves uit de jaren 90, kunst, subcultuur en uithangborden voor winkels. De populariteit bereikte een hoogtepunt tussen 1920 en 1960, toen straten in lichterlaaie stonden en neonlampen een bedrijf zichtbaar maakten, letterlijk en figuurlijk.

Maar de kleur neon en de levendige felle tinten zijn terug voor 2022, vooral in sportkleding, accessoires, bovenkleding, make-up en in het digitale landschap. Wat beauty betreft, hebben neonkleuren een nieuwe rage ontvlamd die creativiteit en individualisme aanwakkert bij Gen Z, die zich meer op hun gemak voelt om te experimenteren met fel gekleurd haar en speelse make-up om zichzelf te kunnen uiten. Volgens rapporten van Nikkei Asia zijn in Japan de uitgaven van mannen aan make-up dit jaar met 20 procent per maand gestegen. Neon nagellak is een trend die afgelopen zomer is begonnen en biedt gewaagde accenten als alternatief.

Beeld: Dior makeup

In sportkleding hebben neons van oorsprong een veiligheidsfunctie, zoals het reflecteren van licht en het zichtbaar maken in het donker, maar nu maken ze ook een modestatement. Het langverwachte debuut van Kanye West's Gap-samenwerking ging van start met een elektrisch blauw neon pufferjack. Felle kleuren hebben de outdoorkledinglijn verlevendigd, waarom opgaan in de natuur als je er ook uit kunt springen?

Radicale zelfexpressie

Het bijzondere van neon is dat het de aandacht opeist. Of het nu is om te waarschuwen voor een gevaar of om consumenten in nieuwe gebieden te trekken. Volgens trendforecaster WGSN zijn consumenten "hongerig naar producten en ervaringen die extravagantie brengen in het alledaagse" en "stappen ze af van de neutralen die hen troostten tijdens wereldwijde lockdowns, naar de ondubbelzinnige felle kleuren die thema's van uitbundigheid en radicale zelfexpressie voeden."

De verschuiving naar felle kleuren begon vorig seizoen, toen de kracht van kleur werd gebruikt als een tegengif voor de somberheid. Voor de voorjaarsshows toonde Edited's analyse sterke blauwtinten bij Kenzo en Longchamp, terwijl Balmain levendige neonroze en groene pakken showde. Highlighter tinten doken ook op bij Mark Fast en Sportsmax en op graphics bij Chanel. Citrus was te zien bij Ricostru en Harlem's Fashion Row, terwijl Tom Ford en Prada juweeltinten omarmden.

Het lijkt erop dat de toekomst helder en kleurrijk is.

Beeld: The North Face neon bord

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.