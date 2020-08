Knitwear uit Belarus: Bonadi en Oval

Oval en Bonadi zijn twee succesvolle knitwear producenten uit Belarus die deelnemen aan het EU4Business project van CBI (Centrum ter bevordering van de import vanuit ontwikkelingslanden) in samenwerking met ITC (International Trade Centre). Zij zouden deelnemen aan de Première Vision in september in Parijs. Deze beurs is vanwege de aangescherpte reisbeperkingen geannuleerd. Ondanks de uitdagingen van deze tijd, de coronamaatregelen en de politieke situatie in Belarus, zijn Bonadi en Oval helemaal klaar voor hun introductie van hun producten op de EU markt. In dit artikel stellen we deze twee private label knitwear producenten uit Belarus graag voor.

Voorbereidingen

Het afgelopen jaar hebben Bonadi en Oval met advies en ondersteuning van CBI sectorexperts gewerkt om hun bedrijf en producten klaar te stomen voor de EU markt. Een bezoek aan Première Vision in januari 2020 bevestigde dat dit de beurs is waar deze bedrijven zich aan het juiste publiek kunnen presenteren. Beide bedrijven werden door de organisatie geselecteerd met lof voor de kwaliteit van hun aanmeldingen. Nu de fysieke beurs niet doorgaat, zullen de bedrijven zich online presenteren aan hun potentiële klanten.

Bonadi

Bonadi , opgericht in 2007, produceert knitwear voor dames, heren en kinderen. Direct na oprichting is het bedrijf actief geworden op de lokale en de Russische markt. Nu heeft Bonadi de ambitie om ook als private label producent voor Europese brands aan de slag te gaan! Met hoogwaardige en gecertificeerde materialen en moderne machines kan Bonadi een breed scala aan patronen en designs produceren. Vesten, truien, jurken, jassen, accessoires - Bonadi is in staat om de behoefte van de klant te vertalen naar hoge kwaliteit producten. Het zelf ontwerpen van de patronen, in diverse variaties van complexiteit, is een sterk punt van het bedrijf. Er wordt ook al een aantal jaar met gerecycled katoen en milieuvriendelijke productiemethoden gewerkt. De locatie van de fabriek dichtbij de grens met de EU, de persoonlijke klantgerichte benadering, de lage minimumorder aantallen en de snelle sample doorlooptijd, maakt Bonadi een aantrekkelijke productieplaats met korte levertijden naar de Europese klant.

Oval

Familiebedrijf Oval werd opgericht in 1995 en heeft zich tien jaar geleden gespecialiseerd in knitwear. Knitwear, voor dames, heren en kinderen, vormt nu 90 procent van de productie. Het bedrijf produceert ook sjaals en hoeden, en is gespecialiseerd in seamless producten en intarsia breiwerk. Met natuurlijke materialen en tijdloze designs levert Oval producten van hoge kwaliteit. Het bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en heeft een zero-waste productieproces. Ook hecht het bedrijf grote waarde aan het zijn van een goede werkgever voor zijn personeel. Oval werkt als private label producent voor grotere retailers en kleine boutiques uit het midden- tot luxesegment. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen merk (Gerry Ross). Vanwege de nabijheid van de EU is het bedrijf een interessante leverancier voor Europese labels. Met kleine minimumorder-mogelijkheden, snelle sample ontwikkeling en ondersteuning bij selectie van materialen en patronen wordt de klant bij Oval optimaal bediend!

Beide bedrijven kopen hun garens in Europa. Het volledige productieproces vindt in huis plaats; breien, linking, confectie en eventueel ook wassen. Voor meer informatie verwijzen we u door naar CBI sectorexpert Carinke Dijkstra (carinke@textilesupport.nl).