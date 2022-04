Kornit Tel Aviv, de "alternatieve modeweek" waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen

FW22 trends: vijf grote ideeën van de catwalk

Het FW22 ready-to-wear catwalk seizoen bestond uit 449 shows in de vier modesteden. Het modecircus begon begin februari in New York en eindigde half maart in dezelfde stad toen Sarah Burton de FW22 Alexander McQueen collectie showde. Terwijl de modekudde van stad naar stad trok, werd het duidelijk dat er vijf grote ideeën waren die het hele womenswear catwalk seizoen doorliepen.

Zakenreis

Image: Courtesy Louis Vuitton FW22

Tegen het einde van de New Yorkse modeweek werd duidelijk dat kleermakerswerk een belangrijke rol ging spelen in de FW22-collecties. Hopelijk een voorbode van de terugkeer naar een nieuwe normaliteit in de samenleving en de behoefte aan serieuzere kleding. In New York toonden Michael Kors, Peter Do en Proenza Schouler allemaal kostuums, bestaande uit een jasje met brede schouders en een pantalon met lange pijpen. Het thema werd onder andere voortgezet in Milaan door Calcaterra en Parijs door Louis Vuitton.

Image: Proenza Schouler FW22/Catwalk Pictures

Breipatronen

Image: Courtesy Stella MacCartney FW22

Zelfs post-lockdown is er een verlangen naar knusse, hyygge stijl manier van kleden, en daarom maakten gebreide truien een sterk statement in alle vier de modesteden. De breisels werden getoond in een overvloed aan stijlen, veel in een van top tot teen look. Zo droeg Altuzzara een gebreid vest met kabel over een space-dyed jurk en geribde capuchon en handschoenen. Bij Chloé toonde Gabriela Hearst nog meer space-dyed jurken in kleurrijke combinaties. Christian Wijnants, Coperni, Gucci en Alexander McQueen toonden eveneens verschillende uitvoeringen van de gebreide trui.

Image: Altuzarra FW22/Catwalk Pictures

Image: Courtesy Coperni FW22

Neo Punk Attitude

Image: Courtesy Kenzo FW22

Looks uitgevoerd in ruiten en ruitjesstoffen om een anti-establishment vibe te creëren, zijn terug te voeren op Vivienne Westwoods ontwerpen van eind jaren 1970. Het is een thema dat het voorbije jaar werd opgepikt, te beginnen met enkele van de pre-fall 22 collecties, waaronder die van Dior. Het werd gedurende het seizoen steeds populairder en bereikte zijn hoogtepunt met een soort punk/schoolmeisjes mash up, te zien bij Preen, Marine Serre, Rokh, Miu Miu, Kenzo, Burberry en Coach.

Image: Courtesy Marine Serre FW22

Image: Courtesy Preen by Thornton Bregazzi FW22

Het Balenciaga-effect

Image: Courtesy Dries van Noten FW22

Cristóbal Balenciaga staat bekend als 'de meester' van de haute couture. Samen met Christian Dior wordt hij gezien als de heruitvinder van het silhouet van de vrouwenmode in het midden van de twintigste eeuw. Het FW22 seizoen was gevuld met Balenciaga referenties met coconachtige, volumineuze vormen en afhangende schouders. Te zien bij onder meer: Dries Van Noten, Courrèges, Tory Burch en Dolce & Gabbana.

Image: Courtesy Bottega Veneta FW22

Kleurentheorie

Image: Courtesy Dion Lee FW22

Kleden in felle kleuren staat erom bekend iemands humeur te verheffen. Naast kledingstukken in regenboogcombinaties, toonden ontwerpers ook looks van top tot teen in kleur. Bij Valentino toonde Pierpaolo Piccioli 40 looks in fuchsiaroze. Hij zei dat dit was om "afleidingen te elemineren en aandacht van kijkers te vestigen op het onderscheiden van de verschillen tussen silhouet en detail". Head-to-toe kleur werd ook getoond bij Dion Lee, Eudon Choi, Alexander McQueen, Courrèges en Versace.

Image: Courtesy Valentino FW22