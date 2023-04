Kuyichi staan voor duurzame en tijdloze mode, ook met hun Spring/Summer collectie

Het duurzame bedrijf Kuyichi uit Vleuten ging de straat op om te zien hoe bekend ze zijn in hun thuisstad en vroeg mensen hoe ze de Peruaanse naam van het merk zouden uitspreken. Deze op Versace geïnspireerde video was een korte introductie voor hun spring/summer collectie. Kuyichi werd in 2001 opgericht door de internationale ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en is het eerste biologische denimmerk. Ze zijn altijd bescheiden te werk gegaan, hoewel ze nu meer aanwezig zijn dan ooit.

In deze tijden waar de bewustwording van duurzame mode hard nodig is, spreekt Kuyichi zich meer uit over hoe ze hun bedrijf runnen. Met een verbeterde e-commerce omgeving, een succesvolle unfashion campagne en wekelijkse uitingen die hun transparantie laten zien via online artikelen, nieuwsbrieven en sociale media.

Tegen de stroom in

In het kielzog van hun duurzame manier van werken lijken ze in tegenstelling tot de meeste modebedrijven te opereren. Ze noemen het "unfashioning the industry". De meeste modebedrijven lanceren minstens elke seizoen een nieuwe collectie, zo niet vaker. Elk seizoen kopen deze modebedrijven alle materialen en produceren ze een collectie vol met kledingstukken die gebaseerd zijn op trends en seizoenen. De kans bestaat dat het seizoen en de (micro)trends al lang voorbij zijn voordat de kledingvoorraad op is. Voordat de nieuwe collectie wordt gelanceerd, moet deze resterende voorraad plaatsmaken voor alles wat nieuw is. De resterende kleding wordt verkocht met fikse kortingen en wat er overblijft wordt vaak weggegooid.

Kuyichi probeert dit anders aan te pakken. Ze gebruiken hun seizoenscollecties als basis om nieuwe silhouetten en stijlen te creëren die deel uitmaken van hun kerncollectie: een collectie zonder snelle trends en wanneer deze zich hebben bewezen zullen worden toegevoegd aan de basis collectie.

Video: Kuyichi

Duurzaam zijn begint en eindigt niet met een collectie

Sinds de oprichting in 2001 heeft Kuyichi zich ingezet voor meer biologische praktijken in de mode-industrie. Daarom hebben ze zich ook ingezet om dappere katoenboeren te helpen die willen overstappen op biologische landbouw — te beginnen met een partnerschap met Turkije's grootste denimfabriek Bossa en boer Cengiz Karadeli op zijn gelijknamige boerderij, om een unieke kledinglijn van biologisch katoen in conversie te lanceren die volgend seizoen zal worden uitgebracht.

Omdat Kuyichi-kledingstukken bedoeld zijn om seizoenstrends te overtreffen en jarenlang mee te gaan, neemt hun waarde na verloop van tijd niet af. Dat is ook de belangrijkste reden waarom het merk zes jaar geleden stopte met seizoen uitverkopen. Op deze manier garandeert Kuyichi ook dat hun producten altijd een eerlijke prijs hebben voor consumenten, retailers en de mensen die de kleding maken. Ze geloven dat om naar een duurzame toekomst te gaan, we tegen het huidige modesysteem moeten ingaan: unfashion the industry.