Lacoste nieuwste partner van Ellen MacArthur Foundation

Lacoste is de nieuwste partner van de Ellen MacArthur Foundation, dat maakt Lacoste bekend in een persbericht. Lacoste was eerder al verbonden aan de Ellen MacArthur Foundation via het ‘Make Fashion Circular’-initiatief, maar zal nu de banden met de stichting versterken door middel van een partnerschap.

Dit partnerschap sluit aan bij de ‘Durable Elegance’-aanpak van Lacoste, de duurzaamheidsplannen van het bedrijf waarin verschillende sociale- en milieudoelstellingen staan vastgelegd. Onder die doelstellingen vallen onder andere het met 15 procent verminderen van de milieu-impact van de artikelen, de levensduur van de polo’s verlengen en het garanderen van een tweede leven voor al hun textielafval en onverkochte voorraad.

Catherine Spindler, Chief Brand Officer van Lacoste, zegt in het persbericht: "Bij Lacoste hebben we altijd kleding en accessoires geproduceerd die ontworpen zijn om lang mee te gaan, en we zetten ons dagelijks in voor de kwaliteit van onze producten op milieugebied. Het vernieuwen en versterken van onze inzet voor de Ellen MacArthur Foundation's Make Fashion Circular initiatief is een natuurlijke stap voor Lacoste. Dit partnerschap bevestigt onze wens om de textielindustrie opnieuw uit te vinden en deze steeds verantwoordelijker en duurzamer te maken".