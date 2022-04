Lederwarenmerk Jérôme Dreyfuss lanceert tweedehands platform

Ook Frans lederwarenmerk Jérôme Dreyfuss lanceert een eigen tweedehands platform. Op 27 april gaat ‘Jérôme Dreyfuss Vintage’ live voor kopers en verkopers in Frankrijk. Vooralsnog is het platform nog niet internationaal te gebruiken. De designer volgt met de lancering op verscheidene andere designers die een eigen tweedehands platform openden.

Onder andere Burberry, H&M, Lululemon, Urban Outfitters en Filippa K lanceerden in 2021 platformen waarop consumenten hun producten konden doorverkopen. Afgelopen maart volgde ook Frans modehuis Ami.

Het Jérôme Dreyfuss Vintage-platform, dat gecreëerd is in samenwerking met de Franse start-up Faume, biedt eigenaren van tassen van het merk de mogelijkheid deze door te verkopen in ruil voor een voucher.

Het modehuis Jérôme Dreyfuss is opgezet in 2002. Jérôme Dreyfuss werkte in het verleden twee jaar als John Galliano’s assistent voor hij begon met het ontwerpen van vrouwenmode. In Nederland is Jérôme Dreyfuss onder andere te koop in de Bijenkorf.