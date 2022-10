Leger des Heils ReShare maakt winnaar ontwerpwedstrijd Re-Imagine bekend

Leger des Heils Reshare maakt de winnaar bekend van zijn ontwerpwedstrijd Re-Imagine. De winnaar is de 21-jarige studente Ira Ouwerkerk met haar denimcollectie, zo staat in het persbericht. De deelnemers werden beoordeeld op cohesie, innovatie, originaliteit, draagbaarheid en mogelijkheden om te recyclen.

Leger des Heils Reshare exposeerde tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week 2022 een exclusieve, circulaire collectie als reactie op de groeiende textielberg. Vijf ontwerpers kregen de taak om een mini-collectie te maken van afgekeurd textiel van het Leger des Heils, waarin de visie op een herziene mode-industrie verwerkt moest worden, zo is te lezen. De collecties werden beoordeeld door de jury, bestaande uit duurzaam mode-ontwerpster Monique Collignon, oprichtster van duurzaam modeplatform Cosh! Niki de Schryver en eigenaar van modelabel Bibi & Jean- Bibi Jane Angelica del Rosario.

Ouwerkerk in het persbericht: “De huidige mode-industrie geeft mij zorgen over de toekomst van mensen en de natuur. Ik wil hierin verandering brengen en ik vind dat ik het juiste voorbeeld moet geven aan de jonge generatie, omdat daar de sleutel tot verandering ligt.” Haar mini-collectie wordt in de volgende editie van duurzaam modetijdschrift Ecopolitan getoond.