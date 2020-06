Levende kleuren: een sportswear-collectie geverfd met bacteriën

Van een afstand lijken ze echt te leven, de kleuren van de sportswear-collectie ontwikkeld door de Nederlandse ontwerpers Ilfa Siebenhaar en Laura Luchtman voor Puma. Beweeglijke, marmerachtige patronen zijn het, soms strak, dan weer wolkerig, in verschillende gradaties paars. Wat je van een afstand niet ziet: de stoffen zijn geverfd met bacteriën, een natuurlijk - en fraai - alternatief voor de giftige verfstoffen die gewoonlijk in de mode-industrie worden gebruikt.

De collectie maakt deel uit van Puma’s project ‘Design to Fade’, het derde project op het gebied van biodesign dat door Puma is ontwikkeld. Het merk investeert in dit type projecten sinds 2016, met de bedoeling duurzame alternatieven te presenteren waarmee de milieu-impact van mode en sportkleding kan worden verminderd. Datzelfde jaar startten Luchtman en Siebenhaar het onderzoeksproject Living Colour, waarin ze onderzoek doen naar een manier om textiel te verven door middel van bacteriën die pigment produceren. Voor ‘Design to Fade’ sloegen Puma en Living Colour de handen ineen. Ook nam Puma de Stockholmse designstudio Streamateria in de arm, die voor het merk een collectie ontwierp van circulair bioplastic.

FashionUnited spreekt Ilfa Siebenhaar aan de telefoon. “Met ‘Design to Fade’ hebben we aangetoond dat het kan: een hele collectie maken met bacteriegeverfde stoffen.”

Levende kleuren: een sportswear-collectie in bacteriepaars

De collectie van Living Colour bestaat uit zes kledingstukken, sokken en schoenen, geverfd met bacteriën die gewoonlijk groeien op de huid van de roodrugsalamander. Om ermee te kunnen verven, worden de bacteriën afgenomen en op het textiel doorgekweekt. De bacteriën zetten voedingsstoffen om in paarsige pigmenten die achterblijven op de stof. Bij elke verfbeurt vormen zich onregelmatige groeipatronen, die elke keer weer anders zijn: soms hoekig, soms rond, licht of juist donker. Ook kunnen de stoffen in een gelijkmatige kleur worden geverfd: dan wordt het pigment uit de bacteriën gewonnen en als kleurstof gebruikt.

Een intrigerend en kansrijk proces, zo vond ook de innovatie-afdeling van Puma. Die benaderde Siebenhaar en Luchtman ongeveer een jaar geleden voor een samenwerking. Siebenhaar: “Wat we fijn vinden aan de samenwerking is dat deze gaat om het vormen van de toekomst, en hoe we daar op een innovatieve en creatieve manier mee om kunnen gaan. We konden heel conceptueel werken ook dat sprak ons aan. Het ging in de eerste plaats om de vraag: wat is er mogelijk?”

Laura Luchtman en Ilfa Siebenhaar

Design to fade: verven met bacteriën

Voor de silhouetten van de sportswearcollectie lieten Siebenhaar en Luchtman zich inspireren door iconische ontwerpen uit het Puma-archief, die door het tweetal opnieuw werden geïnterpreteerd. De looks werden uitgevoerd in synthetische en natuurlijke materialen: sportswearstoffen afkomstig van een lokale stoffenwinkel, deadstock-textiel uit de voorraden van Puma en de ontwerpers zelf, en duurzame materialen als peace silk (zijde geproduceerd volgens een proces waarbij de zijderups in leven blijft) en hennep. Ook verfden Siebenhaar en Luchtman op sneakerleer. Die verscheidenheid aan materialen toont hoe breed toepasbaar de bacterie-kleurstoffen feitelijk zijn. En, voegt Siebenhaar toe: “We verfden voorheen vooral op kleine schaal, maar konden nu op veel grotere schaal gaan werken. Dat was best een mijlpaal.”

De collectie is niet alleen vernieuwend, maar ook draagbaar - het windjack, de tops, de shorts, je zou ze zo willen hebben. De stukken worden voorlopig echter nog niet verkocht. “Het streven is wel dat de producten uiteindelijk op de markt kunnen komen, maar op dit moment is het doel vooral om aan een nieuw publiek te laten zien wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn,” legt Siebenhaar uit. Wel lieten de ontwerpers al testen wat er gebeurt als de kledingstukken worden gedragen en gewassen. “Na een tijdje loopt de kleur iets terug. Dat vinden we wel een mooie eigenschap. Het is net als bij jeans, eigenlijk. Ook daarbij wordt de kleur na verloop van tijd zachter. Dat maakt het echt ‘jouw’ kledingstuk,” aldus Siebenhaar.

Puma en Living Colour presenteren bacteriegeverfde sportswear-collectie

De collectie zou deze maand worden geëxposeerd tijdens Milaan Design Week, maar het evenement werd geannuleerd vanwege de coronapandemie. Uiteindelijk werd besloten om de collectie online te presenteren, op een speciaal ontworpen website met haarscherpe foto’s en een indrukwekkende, gedetailleerde making of-video, gemaakt door Ingo Foertsch. “Een digitale presentatie is toch anders dan een fysieke expositie waarbij je mensen in persoon te woord kunt staan,” vindt Siebenhaar. “Daarom hebben we veel achtergrondinformatie, interviews, beeldmateriaal en een impressie van de expositie geïntegreerd. Zo hopen we de toeschouwer echt mee te kunnen nemen in de digitale versie.”

De komende tijd blijven Siebenhaar en Luchtman bezig met eigen studioprojecten. “De zomervakantie komt eraan, dan gaan we vooral lekker experimenteren,” lacht Siebenhaar. Na de zomervakantie volgen er nieuwe lanceringen - maar wat die inhouden, blijft nog even een verrassing.

Bekijk hieronder de video gemaakt door Ingo Foertsch:

Video ‘Puma Innovation & Living Colour’. Credits: Ingo Foertsch

