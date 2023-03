Levi’s ontvangt kritiek voor genereren diverse AI modellen

Levi Strauss & Co.’s samenwerking met Amsterdamse startup Lalaland zorgt voor kritiek. Lalaland is erin gespecialiseerd AI-gegeneerde modellen te creëren die ervoor zorgen dat kleding makkelijker en tegen lagere kosten getoond kan worden op een diverser scala aan modellen.

Levi’s hoofd strategie voor digitale en opkomende technologie kondigde de samenwerking vorige week in een persbericht aan met de boodschap dat ‘AI waarschijnlijk nooit menselijke modellen volledig zal vervangen’, maar dat mocht niet baten. De kritiek is dat het merk beter echte modellen werk kan geven om diversiteit te bevorderen.

Zo stelt Britse vakbondsorganisatie Thom Binding via Twitter: “Levi's die AI gebruikt om ‘meer diverse modellen’ te genereren in plaats van meer diverse modellen aan te nemen is precies het soort onzin dat je zou verwachten.”

Inmiddels heeft Levi’s een notitie toegevoegd aan het oorspronkelijke persbericht, waarin het zich verontschuldigt voor het onduidelijk weergeven van de doeleinden van de samenwerking. Volgens deze verklaring zou de Lalaland-pilot er niet toe dienen om diversiteit te bevorderen en ‘echte actie die moet worden ondernomen om onze doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te verwezenlijken’ te vervangen.

“Vandaag de dag zijn de industriestandaarden voor een fotoshoot meestal beperkt tot één of twee modellen per product”, zo legt Levi’s in de verklaring verder uit. “De technologie van Lalaland, en AI in het algemeen, kan ons mogelijk helpen door ons in staat te stellen sneller meer afbeeldingen van onze producten op verschillende lichaamstypen te publiceren. (...) Dat gezegd hebbende, verminderen we niet onze plannen voor live fotoshoots, het gebruik van live modellen of ons streven om met diverse modellen te werken.”

Het bedrijf geeft verder aan dat ze ernaar streven multiculturele creatieven zowel ‘voor als achter de camera te ondersteunen’ en benadrukt nog eens dat de samenwerking met Lalaland zakelijke voordelen kan opleveren die consumenten een beter idee geven van hoe producten eruit zien, maar dat deze niet kan worden verward met de “inzet of strategie van het bedrijf op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie.”