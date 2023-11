Luxemerk Totême heeft nu ook sieraden

Het luxe kledingmerk Totême heeft een sieradenlijn gelanceerd. Dat maakte het luxe kledingmerk 18 november jl. bekend.

De debuutcollectie ademt het minimalistische doch moderne karakter van het merk. De ringen, armbanden, oorbellen en kettingen hebben een Totême gravure (lees: makersmerk) en zijn veelal gemaakt van 18k gold plated brass, ofwel verguld messing. Sommige ontwerpen zijn verrijkt met monochroomkleurig emaille, andere met diamanten.

Prijzen van de juwelen variëren van 330 euro voor een band ring met diamant, tot 380 euro voor een paar hoops oorringen en 590 euro voor een bangle armband. Het duurste item is een 18 karaats gouden schakelketting van 2500 euro.

Vivienne Rohner is gezicht van de campagne, gestyled door Karl Templer en gefotografeerd door Steven Meisel deze zomer in New York, zo is Instagram posts te lezen.

Over Totême

Totême is een high end damesmodemerk opgericht in 2014 door het Zweedse echtpaar Elin Kling en Karl Lindman. Het modemerk creërt hoogwaardige, klassieke kledingstukken die niet gericht zijn op modetrends maar meer op tijdloze stijl. Bekende items uit de collecties zijn bijvoorbeeld een klassiek gestreepte coltrui met zijsplitten, blouse met grafische monogram-print, wollen jas met franje sjaal en borduurwerk en boxy alpaca trui.

Vorig jaar bedroeg de omzet van het merk, dat sinds 2015 winstgevend is, meer dan 100 miljoen euro (106,8 miljoen euro), aldus modevakblad Business of Fashion vorige week in het artikel 'The Secrets Behind Totême’s Success'.

In Nederland is het merk te koop bij warenhuis Bijenkorf en verkrijgbaar via de Tôteme webshop en grotere webwinkels zoals Farfetch en Net-a-porter.