Maak kennis met ZENGGI: tijdloos design en duurzame producten

Bij ZENGGI maken we kwaliteit, elegantie en stijl bereikbaar voor vrouwen overal ter wereld. Wij presenteren stijlvolle, ingetogen collecties van de hand van designer Marian Wigger. In onze items staan verfijning, duurzaamheid en een tijdloze blend van heden en verleden centraal.

In ons hele design- en productieproces hebben wij oog voor de vrouw die onze stukken draagt. Onze collecties zijn gemaakt om jouw dagelijks leven te verrijken. Dat doen we met draagbare, goed doordachte stukken waarin ieder detail klopt. Al onze items worden met de hand gemaakt, in Europese ateliers waar de naaisters net zoveel liefde voor hun vak hebben als wij. Dat oog voor detail zie je, en voel je.

Wij zien mode als een métier, een ambacht waarin je respect moet hebben voor heritage en traditie. Onze collecties zijn dan ook subtiele fusies van heden en verleden, waarin innovatieve stoffen en klassieke productietechnieken elkaar moeiteloos vinden. We vinden inspiratie in vouw- en naaitechnieken uit traditionele Japanse kleding, zoals de kimono of de yukata, of de bekende Thaise vissersbroek. Dankzij de verfijnde productiemethoden en onze focus op kwaliteit weet je je niet alleen nu, maar nog vele jaren in de toekomst verzekerd van een up-to-date look.

Wij geloven in slow fashion: tijdloos design en duurzame producten als antwoord op de hedendaagse wegwerpcultuur. Wij produceren onze collecties op duurzame wijze, met respect voor de planeet en haar bewoners. Marian Wigger selecteert alle stoffen persoonlijk en ziet toe op ieder detail in het productieproces. Zo garanderen we verfijnde collecties die jaren lang draagbaar en relevant blijven: because style lasts longer.