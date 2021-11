Maatregelen: Niet-essentiële winkels eerder dicht, coronapas retail wordt binnenkort ingevoerd

Een echte lockdown is vanavond door demissionair premier Mark Rutte niet aangekondigd tijdens de persconferentie, maar de boodschap was alsnog zwaar. Voor de detailhandel zijn er diverse regels aangekondigd. Zo moeten niet-essentiële winkels vanaf morgen om 18:00 uur sluiten en wordt op een later moment toch de coronapas ingevoerd bij deze winkels.

Rutte meldde, tegen de achtergrond van het recente besmettingsrecord van donderdag, dat het virus overal in de samenleving leeft op dit moment. Daarom moet er een harde klap worden gegeven van een paar weken die heel breed is. De demissionaire premier geeft aan dat nu de verwachting is dat de nieuwe regels voor drie weken gelden. Vanaf zaterdag 13 november zes uur ‘s avonds gaan de nieuwe regels in.

Het coronatoegangsbewijs voor onder andere de niet-essentiële winkels wordt op dat moment nog niet ingevoerd omdat hier een wetswijziging voor nodig is, zo gaf minister Hugo de Jonge aan. Dat het kabinet dacht aan een coronapas voor de niet-essentiële detailhandel werd anderhalve week geleden al duidelijk. Sindsdien is er zeer veel kritiek gekomen vanuit de retail onder andere vanwege het personeelstekort waarmee nu al gekampt wordt. Extra personeel dat nodig is om een coronatoegangsbewijs te controleren is er simpelweg niet.

Nieuwe coronamaatregelen: Niet-essentiële retail dicht om 18:00, coronapas komt er aan

De horeca en essentiële winkels mogen tot 20:00 uur geopend blijven. Wel gaat de 1,5 meter afstand weer gelden. In de horeca is daarnaast een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. Ook wordt het advies voor thuiswerken onmiddellijk aangescherpt. Vanaf nu geldt: werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Het advies voor bezoek thuis is maximaal vier personen per dag. Evenementen kunnen doorgang vinden tot en met 18:00 en met een vaste zitplaats. Echter geldt er wel een uitzondering voor culturele voorstellingen, zoals in het theater of de bioscoop, met vaste zitplaats. Deze mogen wel doorgang vinden later op de dag.

Met dit pakket aan maatregelen, realiseert het kabinet dat er extra steunmaatregelen nodig zijn voor de getroffen sectoren. Rutte gaf tijdens de persconferentie dan ook aan dat de noodzakelijke steunpakketten er gaan komen op het kortst mogelijke termijn. Op 3 december wordt opnieuw gekeken naar de stand van zaken en welke maatregelen op dat moment nodig zijn. Na 3 december gaat het kabinet het liefst over op een 2G en 3G-systeem wat al gebruikt wordt in Duitsland. Dit betekent dat iemand toegang krijgt wanneer deze hersteld of gevaccineerd is (2G) of hersteld, gevaccineerd of getest (3G).