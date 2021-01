Maker van Bernie’s handschoenen geniet van vluchtige beroemdheid

Jennifer Ellis heeft Bernie Sanders nooit ontmoet, maar ze krijgt wel een vleugje van zijn beroemdheid mee: als de vrouw achter de wanten die de senator een viral moment bezorgde, tijdens de inauguratie van president Joe Biden.

Ellis, een 42-jarige basisschoolleraar, leefde tot vorige week woensdag een rustig leven in Essex Junction in Vermont.

Ze gaf zoals gewoonlijk online les op het moment dat Biden werd beëdigd, toen ze plotseling werd overvallen door allerlei berichtjes op haar telefoon

De berichten waren allemaal hetzelfde, vertelde Ellis aan AFP via een video-interview: “Bernie Sanders draagt ​​je wanten!”

En deze wanten zijn niet zomaar uw typische handschoenen, dit paar gemaakt van hergebruikte wollen truien en fleece gemaakt van gerecyclede plastic flessen voor de binnenvoering.

De wanten die Sanders droeg zijn groot en dik, in de kleuren bruin en beige. Ook ze dragen een verhaal met zich mee.

Ellis, een fan van Sanders, stuurde hem een ​​paar wanten nadat hij verloor van Hillary Clinton in de Democratische presidentiële voorverkiezingen van 2016, als een troostgeschenk voor het verlies.

Ze hoorde van een gemeenschappelijke kennis dat Sanders de wanten leuk vond. Vorig jaar, toen Sanders weer kandidaat werd, ontdekte Ellis dat hij de wanten droeg, maar dat hij ze momenteel aan iemand anders had uitgeleend.

Ellis was hierdoor zo geraakt, dat ze Sanders nog eens tien paar stuurde.

13.000 mails

Dat leverde haar een klein beetje bekendheid op, maar dat was niets vergeleken met de ophef sinds de inauguratie, toen de miljoenen mensen die de inauguratie keken, zagen dat Sanders haar wanten droeg.

En Sanders’ algehele look - in een warme knusse winterjas, zijn benen gekruist, alles behalve glamour - veroorzaakte een storm aan luchtige memes.

Ellis’ telefoon hield niet op en haar e-mailinbox explodeerde al gauw. Een van de memes plaatste Sanders op een bank naast Tom Hanks in “Forrest Gump”, een ander plaatste hem in hechtenis bij de tieners van “The Breakfast Club” en hij haalde ook tal van “Star Wars” -scènes.

“Mensen zijn zo grappig. En dat is wat we nu nodig hebben: we hebben een moeilijk jaar achter de rug en hebben iets nodig om te lachen dat volkomen onschuldig en niets met politiek te maken heeft.” Zei Ellis.

“Wat ik iedereen wens, is meer geluk en vreugde”, voegde ze eraan toe. “En weet je, als je iets hebt en je geeft het weg, het brengt iemand vreugde en vervolgens ontploft het en ervaart de hele wereld vreugde: dat is een fantastisch gevoel.”

Ellis zou veel geld kunnen verdienen omdat ze in twee dagen tijd ongeveer 13.000 e-mails heeft ontvangen van mensen die haar wanten willen kopen. “Niet slechts één paar - mensen willen er veel,” zei ze.

Maar met haar 30 jaar oude naaimachine en haar baan als onderwijzeres kon ze nooit aan die vraag voldoen. En dat wil ze niet eens. “Ik denk dat het de schoonheid ervan alleen maar verpest als ik de handschoenen aan zoveel mensen ga verkopen”, zei ze. Ze brengt liever tijd door met haar gezin, ook met haar vijfjarige dochter.

En als er andere mensen zijn die wanten op internet verkopen, wenst ze hen het allerbeste.

Op vrijdag maakten sommige websites reclame voor wanten waarvan ze zeiden dat ze identiek waren aan de creatie van Ellis, voor 85 dollar per paar.