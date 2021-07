Mannenmode kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2022

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste blik op de belangrijkste kleuren die tijdens de Voorjaar Zomer 2022 mannenmodeshows verschenen.

Het seizoenspalet voor mannenmode ontwikkelt zich om de overkoepelende thema’s van Voorjaar Zomer 2022 weer te geven. De veranderende mentaliteit van consumenten heeft invloed op kleuren, die inspiratie in de natuur vinden met ‘aardse’ ondertonen en frisse, bladachtige tinten. Een meer gendervrije benadering biedt nieuwe kansen om het klassieke kleurenrepertoire voor mannen uit te breiden, gezien consumenten steeds vaker kiezen voor modieuze vormen van zelfexpressie en persoonlijke creativiteit.

Eerlijk Aards Groen

Eerlijk Aards Groen is een nieuwe tint die voor optimisme en een nieuw begin staat. Deze door de lente geïnspireerde tint bevat een uniek gevoel van verfijnde speelsheid, gecombineerd met een aardse, plantaardige natuurlijke kleur de belangstelling van consumenten en ontwerpers voor natuurlijke verfmethodes met lage impact goed weergeeft.

Gendervrije Rode Tinten

Gendervrij Rode Tinten tracht de grenzen tussen de geslachten te vervagen die vaak gerelateerd zijn aan kleur. Roze ondertonen introduceren een vrouwelijker aspect, en verzachten de voorheen harde of te felle tinten en voorzien kleurgebruik in mannenmode van een speelse en creatieve eigenschap. Subtiele aardse ondertonen vormen een stevige achtergrond tint voor statement kleuren, en weerspiegelen daarmee de nieuwe mentaliteit van consumenten.

Vintage Sportcombinaties

Vintage kleurencombinaties worden door een moderne lens bekeken en aangepast en geïntegreerd in sportsilhouetten. De traditionele grenzen tussen de geslachten worden weer achterwege gelaten en een nieuwe manier van expressie wordt verkend, waarbij mannen op creatieve manier hun vrouwelijke kant kunnen omarmen. Er is een gevoel van vrijheid van expressie en individualiteit, dat niet beperkt wordt tot enkele tinten maar ook in hoe ze met elkaar worden gecombineerd en gestyld.

