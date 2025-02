Marc O'Polo gebruikt citrusafval voor duurzame denimcollectie

Speciale labels in de nieuwe Marc O’Polo Denim - Curated By Lena Collection geven aan dat de collectie voor het eerst een bijzondere vezel bevat: Orange Fiber. Deze vezel wordt gemaakt van hout en restproducten uit de citrusvruchtensapindustrie. Marc O'Polo zegt dat Orange Fiber voor het eerst in de geschiedenis wordt gebruikt in een denimproduct.

Samenvatting Marc O'Polo's nieuwe denim collectie bevat Orange Fiber, een innovatieve vezel gemaakt van citrusafval.

Deze duurzame vezel, geproduceerd in samenwerking met Orange Fiber S.r.l. en Lenzing Group, vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.

De collectie, een samenwerking met influencer Lena Mantler, kenmerkt zich door zachtheid en temperatuurregulerende eigenschappen.

"De zoektocht naar steeds duurzamere en innovatieve vezels drijft ons. Ons doel is om onze meest duurzame jeans te produceren. Van de grondstoffen tot de verfprocessen en wasmethoden", aldus Susanne Schwenger, CPO Marc O’Polo SE. "Dankzij onze expertise met duurzame materialen hebben we het Siciliaanse bedrijf Orange Fiber S.r.l. kunnen overtuigen om dit wereldwijd unieke, innovatieve project samen met ons te realiseren. Anderhalf jaar hebben we er met veel passie en overtuiging aan gewerkt en we zijn erg blij dat we deze speciale capsulecollectie nu in de winkels kunnen presenteren."

Het nieuw ontwikkelde materiaal bestaat voor elf procent uit Tencel Limited Edition x Orange Fiber, elf procent regulier Tencel Lyocell en 78 procent biologisch katoen en onderscheidt zich door zijn buitengewone zachtheid en temperatuurregulerende eigenschappen.

De Orange Fiber wordt gewonnen uit voedselafval uit de landbouw, wat de behoefte aan nieuwe grondstoffen vermindert. Dankzij een samenwerking met de Lenzing Groep wordt de sinaasappelpulp samen met hout verwerkt tot de textielvezel Lyocell.

Het is de vierde samenwerking tussen Marc O’Polo en influencer Lena Mantler.

Denimvezel in de nieuwe capsulecollectie SS25 van Marc O'Polo Credits: Marc O'Polo