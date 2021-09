Masai: Kijkt geïnspireerd terug en vooruit met vreugde

Masai put voortdurend inspiratie voor onze kenmerkende stijl. We kijken voor inspiratie naar de vrouwen die we kleden, maar ook naar de wereld van de kunst. De vrouwen die we kleden blijven ons vooruit helpen, terwijl de wereld van de kunst ons inspireert om terug te kijken. Zoals onze Creative Director, Lene Louderback, het stelt: "We leren van het verleden om te creëren voor de toekomst." Dit seizoen is er een van vreugdevol genot. Prints, patronen en snitten wijzen op plezier en comfort, en in elk geval is de pasvorm gemaakt om in te bewegen en om je op je gemak te voelen. De focus ligt niet op het creëren van een bepaald silhouet, maar op het vinden van individuele balans. Volumineuze mouwen en perfect passende broeken zijn enkele van de hoogtepunten, terwijl bovenkleding je van alles wat het vroege voorjaar te bieden heeft, naar die zwoele voorzomernachten brengt.

We blijven ons inzetten voor bedachtzaamheid en we zijn er trots op te kunnen zeggen dat dit streven geen vervaldatum heeft. In plaats daarvan weten we dat elke stap die we zetten bijdraagt ​​aan een duurzamere benadering van mode, en met elke stijl waarbij we minder impact hebben gemaakt op het milieu, hebben we reden om feest te vieren. Zoek naar onze FSC-gecertificeerde status en volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van nieuwe prestaties.

De drops

De eerste drop laat kleur toe. Prachtige organische patronen, uniek voor Masai en getekend door onze eigen ontwerper, bloeien in prachtige zachte kleuren. De weg naar een nieuw seizoen wordt verzacht door kasjmierachtige wol en accessoires om je look een draai te geven. De tweede drop ziet op de natuur geïnspireerde prints en de terugkeer van een zomers hemelsblauw in combinatie met olijfoliegeel die de noties van vroegere kunstenaars in het zuiden van Frankrijk oproept. Laagjes worden aangemoedigd, met shirts die ook dienst doen als lichte jacks, en een prachtige jas met een prachtige print. Voor deze drop introduceren we ook onmisbare, rijk gedetailleerde, maar toch eenvoudige katoenen breisels, en een niet te missen nieuwe kijk op loungewear in kleuren om de lente tot leven te brengen, zelfs op je zachtste momenten. Nu de lente echt in aantocht is, brengt onze derde drop de favoriete print van Lene Louderback terug: strepen. Ze bevinden zich in uitstekend gezelschap met prachtige prints die zowel in kleuren als in vormen draaien om speelsheid. Met deze drop introduceren we onze prachtige outerwear-selectie, die - omdat we een merk zijn uit Kopenhagen - is ontworpen om ervoor te zorgen dat een uitje altijd mogelijk is, zelfs als het lenteweer een beetje wisselvallig is.

Onze vierde en laatste drop gaat over balans in kleur, snit en expressie. Vrouwelijke kleuren en de altijd symbolische lentejurk maken deel uit van deze drop, en elegantie is een gegeven.

Voor dit seizoen hebben we ook onze focus op goed gesneden broeken aangescherpt. Bij Masai houden we ervan om "elk lichaam" individueel te kunnen kleden, en het combineren van vormen, pasvorm en comfort is onze kracht. We hebben een breed scala aan broeken gemaakt die aan elke behoefte voldoen en die flatteren op een manier waardoor elke vrouw zich op haar gemak voelt bij haar keuzes. Dat is in essentie alles wat we bij Masai willen: creatieve vrouwen kleden om precies uit te drukken wie ze zijn.