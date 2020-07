Michael Kors organiseert digitale modeshow voor SS21

Nadat Michael Kors voor een schok had gezorgd in de mode-industrie toen hij zei dat hij komend seizoen niet op de New York Fashion Week zou verschijnen, heeft hij ervoor gekozen om voor zijn voorjaarscollectie 2021 op de digitale tour te gaan. Kors presenteert de collectie persoonlijk aan de pers op 14 oktober en vervolgens onthult hij op 15 oktober om 9 uur een digitale ervaring voor het grote publiek.

"Het is extreem belangrijk voor ons om onze collectie tot leven te kunnen brengen en die persoonlijke showervaring zo goed mogelijk te vertalen naar de digitale wereld", aldus Kors in een verklaring. "Ervoor zorgen dat zowel de pers als de consumenten de kleding en accessoires virtueel in detail kunnen bekijken, is mijn topprioriteit."

Vernieuwing van de modekalender

Hoewel hij van oudsher een van de grootste hoofdacts was van de New York Fashion Week, is Kors al langer een voorstander van het vernieuwen van de modekalender. Hij is nu van plan zijn collecties te structuren met een lentelijn en een herfstlijn die twee keer per jaar wordt uitgebracht.

Geen van de gebruikelijke headline-ontwerpers van New York is van plan deze september te laten zien. Tory Burch, Ralph Lauren, Marc Jacobs en Tommy Hilfiger hebben allemaal gezegd dat ze in september geen live show zullen geven. Zelfs CFDA-voorzitter Tom Ford heeft ervoor gekozen om geen liveshow te organiseren. Gabriela Hearst, een van de rijzende sterren van de New York Fashion Week, kiest ervoor om dit seizoen in Parijs te showen.

De New York Fashion Week vindt van 14 tot 16 september en is officieel verkort tot drie dagen. Van de meeste ontwerpers wordt verwacht dat ze virtuele shows en presentaties organiseren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Michael Kors