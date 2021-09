Milaan Fashion Week: Dit moet je weten over het SS22 seizoen

Met nog maar een dag te gaan tot de Milan Fashion Week zet FashionUnited alles op een rijtje wat je in de gaten moet houden en welke shows en evenementen dit seizoen de moeite waard zijn om te bekijken.

Fysieke shows zijn in de meerderheid

Fysieke evenementen en shows zijn weer in volle gang: Tijdens de Milan Fashion Week zijn er in een week tijd meer dan 170 afspraken, waarvan 125 in-person. Wat de shows betreft, zullen 42 van de 65 geplande fysieke shows worden gehouden door zowel nieuwe labels als gevestigde merken. Velen hebben hun aanwezigheid bevestigd, waaronder Max Mara, Etro, Salvatore Ferragamo, Versace, Prada, Fendi en Missoni. Gasten zullen echter alleen aanwezig kunnen zijn als zij voldoen aan de criteria van de Italiaanse "Green Pass", een nationaal systeem dat toegang geeft tot binnenlocaties.

Een terugkeer op de kalender voor sommigen…

Een reeks merken keert terug naar de Milan Fashion Week - allemaal zullen ze fysieke evenementen organiseren. Roberto Cavalli zal op 22 september zijn show organiseren met Fausto Puglisi voor het tweede seizoen aan het roer en Boss zal dat de volgende dag ook doen. Tenslotte zal Moncler terugkeren met een Milanese catwalk op 25 september.

... een eerste show in Milaan voor anderen

Enkele andere merken maken dit seizoen hun debuut op de Milanese modeweek. MM6 Maison Margiela begint op 23 september, het jonge Italiaanse label Vitelli volgt op 24 september en het Chinese womenswear merk Hui sluit het seizoen af op 26 september. Een paar merken zijn ook nieuw op de officiële kalender: Colville, Traffico, Roberto di Stefano en Andreadamo behoren tot degenen die een debuut maken.

Emporio Armani

De Armani tentoonstelling

Armani zal op 23 september een evenement organiseren in zijn Silos tentoonstellingsruimte, waar de preview van de tentoonstelling "The Way We Are" van het merk zal worden onthuld. De tentoonstelling viert de 40e verjaardag van Emporio Armani en brengt hulde aan het erfgoed van het Italiaanse merk met een reeks exclusieve content en visuals die te zien zijn.

Moschino, Bottega Veneta en Gucci presenteren buiten de planning om

Terwijl velen terugkeren naar Milaan, houden sommige gevestigde merken zich niet aan het schema van Milaan - althans niet voor een bepaald seizoen. Moschino toonde zijn collectie in New York en Bottega Veneta zal zijn catwalkshow op 21 oktober in Detroit houden. Aan de andere kant heeft Gucci ervoor gekozen om zijn collectie op 2 november in Los Angeles te presenteren, omdat het huis de sponsor is van het LACMA Art+Film Gala dat in dezelfde week plaatsvindt. Het merk zal dit seizoen echter nog steeds aanwezig zijn in Milaan met zijn "Vault" evenement op 25 september.

Digitale formaten nog steeds sterk aanwezig

Verschillende merken hebben ervoor gekozen om nog een seizoen door te gaan met digitale presentaties en shows, door gedurende de hele week virtuele evenementen te organiseren. Grote namen zoals Philippe Plein, Antonio Marras, Dsquared2 en Emilio Pucci zullen hun nieuwste collecties online presenteren, op weg naar een tijdperk van digitale modeweken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.