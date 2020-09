Milan Fashion Week: De drie grootste trends

Mondkapjes mogen dan wel het meest opvallende accessoire zijn geweest op de Milan Fashion Week, het zijn de ontwerpers die pandemie trotseerden om shows neer te zetten die de somberheid verjaagden en een ode brachten aan Italië en de zonnigere tijden. FashionUnited geeft een overzicht van de drie grootste trends op de Milan Fashion Week SS21.

Photos: Dolce & Gabbana SS21, Catwalkpictures

1. Een eerbetoon aan Italië

Of mensen nu wel of niet naar Italië mogen reizen volgende zomer, onze garderobe kan ons daar zeker heen brengen.Zo bracht Dolce&Gabbana bracht een eerbetoon aan het door de ontwerpers geliefde Sicilië, met een patchwork-collectie die de warmte en de kleuren van het eiland uitstraalt, terwijl Etro zich liet inspireren door de pittoreske Amalfikust.

"Ik begon te werken aan de collectie tijdens de lockdown", zei ontwerpster Veronica Etro voor aanvang van haar show. "Net als iedereen zat ik thuis en werkte ik aan het huishouden. Mijn moeder en ik repareerden een oude platenspeler en begonnen te luisteren naar oude Napolitaanse liedjes. We werden betoverd door de sereniteit, tijdloosheid en elegantie van de muziek.”

"Toen begon ik te denken aan de reis die ik in 2019 maakte naar Ischia, Capri, Napels en Positano, en misschien omdat we toen zo vaderlandsgezind waren dacht ik, oké, laten we de collectie in Italië doen," zei ze. De zijdeachtige kaftans in sorbetkleuren, de gestructureerde bikinitops en de strohoeden doen denken aan een wandeling op het strand.

Pucci koos voor het eiland Capri, dat de bekende prints en de jaren '60-silhouetten van het modehuis laat zien, inclusief zijn beroemde Canzone del Mare-patroon in pastelkleurige zijde en organza's.

Max Mara's creatieve directeur Ian Griffiths dacht niet aan het genot aan zee maar aan de zomer in de kunststeden van Italië en de Renaissance, met zeshoekige motieven die de mozaïekvloeren van de kathedralen van het land nabootsen.

Photos: Versace SS21, Catwalkpictures

2. Terugblik en herinterpretatie

De landelijke lockdown lijkt ook de luxemerken van Italië te hebben aangezet tot het afstoffen van hun archieven en het herinterpreteren van sleutelstukken uit hun verleden.

Versace nam het voortouw, met Donatella Versace die voor het voorjaar van 1992 voortbouwt op de "trésor de la mer"-collectie van Gianni Versace, met zijn zeesterren-, koraal- en schelpdiermotieven.

Bij Fendi is de collectie geïnspireerd op het fijn geborduurde huishoudlinnen van de familie Silvia Venturini Fendi. Marni beschilderde met de hand jassen gemaakt van geüpcyclede stukken uit eerdere collecties, met woorden die ontwerper Francesco Risso verzamelde uit gesprekken die hij had met vrienden en zijn team tijdens de lockdown. Dolce&Gabbana ging op dezelfde toer en gebruikte restanten van stof uit vorige seizoenen om de impact van hun show op het milieu te verminderen.

Photos: Fendi SS21, Catwalkpictures

3. Luieren tijdens de lockdown

Het was een veelgehoord debat van lockdown: houdt de lockdown in dat je de hele dag in je pyjama kunt blijven zitten?

De Italiaanse ontwerpers gaven een uitweg aan degenen die liever geen pak aan willen trekken: Armani stelde een zijden joggingbroek voor, terwijl Fendi outfits combineerde met slippers.

Etro moedigde het loungen in kaftans en nachtjaponnen aan, terwijl Max Mara slouchers met sweatshirts met capuchon uitdeelde. Valentino verzorgde de kers op de taart van de Milan Fashion Week met een verrassende samenwerking met Levi's die samen unisex model van de 517 boot cut jean brachten. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Main images: Etro SS21, Catwalkpictures