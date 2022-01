MINDER ONLINE EN MEER FYSIEKE VERKOPEN? SEA’SONS ZET 2022 IN OM DICHTER BIJ DE CONSUMENT TE KOMEN

“Om onze producten 100% te kunnen laten shinen nemen wij in 2022 de stap om dicht bij de consument te komen.” Waar andere merken en winkels steeds meer neigen naar een online bestaan gaat SEA’SONS de andere kant op. Op dit moment is SEA’SONS al verkrijgbaar bij meer dan 20 winkels in Nederland en buitenland. “Het is een product dat je moet zien en meemaken, een foto online kan het echte effect van onze producten soms niet voldoende weergeven” aldus Tom van Dieren (Eigenaar, 23).

Bij SEA’SONS draait de productbeleving van haar artikelen op de voorgrond. Door textiel met technologie te koppelen voorziet het bedrijf haar producten met unieke eigenschappen zoals kleurverandering. Haar hoodies veranderen bijvoorbeeld doormiddel van temperatuur verschillen, zo is de hoodie soms grijs en soms wit. In 2018 was SEA’SONS dan ook het eerste bedrijf in de wereld dat kleur veranderende zwembroeken op de wereldwijde markt bracht. Een extra beleving die je niet doorgaans vindt bij de grotere modeketens, dat is dan ook wat SEA’SONS uniek maakt.

Sea'sons, courtesy of the brand

In de afgelopen jaren is de B2C kant van SEA’SONS enorm gegroeid en is de omzet in 2020 acht keer over de kop gegaan ten opzichte van 2019. In 2021 is de omzet nog eens twee keer gegaan. Toch blijft het lastig om een fysiek product met zulke eigenschappen online ‘echt’ te laten zien. SEA’SONS maakt daarom de keuze om in 2022 meer in te zetten op de offline kant. Meer offline zichtbaarheid, dichter bij de consument komen doormiddel van verkopen in boetiekjes en winkels en een breder distributiebeleid met verschillende distributeurs in het buitenland.

Sea'sons, courtesy of the brand

Ondanks de hoge verkopen cijfers en de verdubbelde online omzet van het afgelopen jaar kijkt SEA’SONS met smart uit naar de aankomende jaar. Het zal voor het merk nieuwe wegen openen en het hoopt daarbij een plekje in de harten van de consumenten te veroveren. Het is voor SEA’SONS dan ook niet de bedoeling om aankomend jaar weer een record omzet te halen en haar vorige te breken. Het wil doormiddel van een nieuwe strategie, waarbij offline dus meer naar de voorgrond treedt, een ‘gezonde’ groei aanwakkeren.

Een gezonde groei waarbij merk- en naamsbekendheid groter wordt en er meer offline zichtbaarheid is voor de unieke producten van het merk. Alhoewel SEA’SONS meer offline gaat inzetten vergeet het de onlinewereld zeker niet. Zoals eenieder ander weet het merk dat de verschillende beschikbare onlinekanalen in de 21e eeuw een belangrijk aspect zijn voor elk merk. Voor zowel marketing als directe verkoop aan consumenten, blijft SEA’SONS hier de aankomende jaren gewoon in investeren.

Je kunt SEA’SONS nu al terugvinden in verschillende merk boetiekjes, Kleertjes.com, herenmode winkels & kindermode winkels. Maar SEA’SONS zal in de toekomst ook vindbaar zijn op de grotere marketplaces zoals Zalando.

SEA’SONS zit daarnaast natuurlijk niet stil en zal in 2022 haar stappen richting de modewereld breder uitbreiden. Verwacht unieke kledingstukken met verassende eigenschappen, een volledig eigen kledinglijn en natuurlijk een uitbereiding van haar huidige assortiment met nieuwe kleuren, dessins en designs.

