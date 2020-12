Mode (en de wereld) na corona: Dit is de voorspelling van experts

De vraag op ieders lippen: hoe ziet de wereld eruit na de pandemie? Helaas hebben we geen glazen bol, dus kijken we maar naar de experts. Wat zeggen trendwatchers en trendforecasters over die zeer gewilde periode na corona?

“SS22 luidt de wereld zonder corona in”

Allereerst: wanneer begint de post-corona periode? Trendforecaster Lidewij Edelkoort is van mening dat het de zomer van 2022 zal zijn. Nog even geduld dus.

Wanneer de zomer van 2022 dan aanbreekt ziet Edelkoort een blanco pagina voor zich. De wereld is letterlijk door de pandemie gepauzeerd waardoor men nu de tijd heeft na te denken op welk pad ze verder willen. SS22 is dan ook het seizoen waarin heel duidelijk wordt welk pad gekozen is. In haar trendforecast voorziet Edelkoort een overvloed aan lichte tinten met daarin ook veel verwijzingen naar wit.

Opvallend statement van de trendforecaster is die dat in de zomer van 22 één item de boventoon voert: de witte highwaisted wide-legged denim van steviger denimmateriaal. Deze soort broek heeft ook weer effect op de rest van het modebeeld omdat onder andere de tops weer korter worden om te passen bij de highwaisted broek.

Lees hier meer: Li Edelkoort over de modewereld na corona: “SS22 is wanneer de blanco pagina begint”

Trends die we meenemen uit de lockdown

Ook Hilde Francq ziet de zomer van 2022 voor zich als de periode waarin men de pandemie achter zich heeft gelaten. Vier grote thema’s staan dan centraal: nostalgie naar het minimalisme van de jaren negentig, de voorkeur voor lokaal, de (her)waardering van de natuur en kinderlijke creativiteit.

Daarnaast constateert Francq ook nog eens tien behoeften die we meenemen uit de pandemie. Een daarvan is revenge-dressing: als tegengeluid van de vele comfortabele kleding die men draagt tijdens het thuiswerken komt er ook een beweging van tailoring, hoge hakken en luxe afwerking. Francq heeft hiermee een punt gevonden die ook Edelkoort heeft aangekaart in haar voorspelling: “Men heeft behoefte aan kleding om het leven mee te vieren.”

Lees hier meer: Mode na corona: Kleur- en lifestyletrends voor lente/zomer 2022

Retail na corona: Het is niet meer vanzelfsprekend als je in de high street zit, dat de consumenten zullen komen

Aan het begin van de crisis was het schrikbeeld dat de winkelstraten leeg zouden lopen. Niet alleen door consumenten die niet meer gingen winkelen, maar ook retailers die opdoeken en daardoor lege plekken achter zouden laten. Trend expert Lilly Berelovich van trendforecasting bureau Fashion Snoops geeft aan dat het verlies van retailers juist gaat zorgen voor een gezondere markt. "Ik hoop dat dit niet te hard klinkt, maar voor veel merken klopte er al iets niet helemaal, of het nu gaat om strategie of positionering, ze waren hun anker al lang kwijt,” aldus de expert in een interview met FashionUnited eerder dit jaar. "Er was zoveel keus. Soms moet je lagen verwijderen om te ontdekken wat echt nodig is", zegt ze. Merken hadden nagelaten hun persoonlijke inventaris op te maken en zichzelf belangrijke vragen te stellen. "Het is niet meer vanzelfsprekend dat, wanneer je je op een high street positioneert, er altijd mensen zullen binnenkomen en kopen", zegt Berelovich. "Consumenten hebben zoveel opties, ze vertellen ons duidelijk wat ze nodig hebben, en we hebben niet echt geluisterd. Hoe wij dienen, is de eerste laag, de verkoop van goederen is secundair."

Lees meer: Trend expert: Lilly Berelovich verwacht een wedergeboorte van de detailhandel

Relevant post-corona: begin met een goed verhaal

Hoe je als retailer nog relevant bent post corona? Guest contributor Melvin van Tholl van Bloody Believers is duidelijk: begin met een goed verhaal.

Van Tholl is duidelijk: in het post-coronatijdperk moeten consumenten het echt de moeite waard vinden om naar een winkel te gaan. Klanten nemen namelijk een soort ‘risico’, nu corona onderdeel van het dagelijks leven is geworden. “En daar willen ze gevoelsmatig beloond voor worden: ze willen er iets voor terugkrijgen.” Van Tholl geeft aan dat het bestaansrechts van een winkel nu niet meer draait om de producten, die zijn online ook te vinden, maar om de beleving. Om dit tot stand te brengen hoef je echter niet de gehele winkel meteen om te gooien. De eerste stap is een goed merkverhaal.

Lees meer: Hoe bedrijf je mode in het post-corona tijdperk: Begin met een goed verhaal

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited