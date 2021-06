Mode in het post-covidtijdperk: “Eerst feest, daarna introspectie”

Elk halfjaar tipt trendwatcher Hilde Francq de belangrijkste trends. Deze keer blikte het Color Trend Webinar vooruit op het post-coronatijdperk. FashionUnited tekende alvast op dat herfst/winter 22/23 er groen, digitaal, woke en gezond zal uitzien.

“De blikken zijn nu uiteraard gericht op wat de trends zullen zijn in het post-covidtijdperk”, vertelt ze, “sommige trendwatchers zien het hedonisme en de decadentie van de roaring twenties terugkeren. Revenge dressing en shopping zoals we al in China zien, is daarvan een indicatie. Anderzijds is er sprake van de 'trembling twenties' , een periode die gekenmerkt wordt door twijfel, onzekerheid en instabiliteit. De pandemie leerde ons immers nadenken over de plaats van de mens in de wereld”.

Francq voorspelt een combinatie van beide modellen: “Eerst zal er gefeest worden, daarna is het tijd voor introspectie. Sustainability wordt vanzelfsprekend, en ondernemingen zullen daar zelf de verantwoordelijkheid voor moeten opnemen. Denk aan Hermès , gekend om z’n high end kwaliteitsleer, dat nu inzet op paddenstoelleer. Adidas’ introduceerde op zijn beurt de Stan Smith Mylo , sneakers met mycelium zool”.

“Tijdens de crisis werd vooral generatie Z mentaal hard getroffen”, ziet ook Francq, “en dat op een cruciaal moment in hun ontwikkeling. Mentale gezondheid wordt dus zeker een topic. Daarnaast is de ‘woke movement’ alomtegenwoordig”. Ze haalt bekende Amerikaanse boegbeelden aan zoals Pharrell Williams, met z’n genderneutraal beautylabel, en Amanda Gorman, met haar antiracistisch inauguratiegedicht. Al deze verschuivingen waren al voor de crisis zichtbaar maar gingen door corona in een hogere versnelling. Francq bundelt ze in vier thema’s: de wilde natuur, digitaal leven, een betere wereld en mentale gezondheid.

Amanda Gorman. Beeld: Kevin Dietsch / POOL / AFP

FW22-trend: Terug naar de wilde natuur

“Tijdens de pandemie zijn we de natuur opnieuw gaan waarderen en beseften we dat het contact ermee bijdraagt tot de mentale gezondheid”, zag Francq. “Daarnaast is er de impact van de klimaatopwarming. Er wordt opgeroepen tot ‘rewilding’, het vrijlaten van de natuur – denk maar aan de (Belgische) actie ‘Maai mei niet’ in Vlaanderen. Een signaal uit de mode is de collab van Gucci en outdoorlabel The North Face . Alternatieve materialen op basis van paddenstoelen of algen zullen dankzij deze tendens mainstream worden.”

FW22-trend: Digitaal leven

“Ons leven speelde zich grotendeels digitaal af en werd een hybride tussen een analoog en digitaal bestaan. Ook werd de eerste NFT (non-fungible token) van een kunstwerk geveild. We kunnen nu de eigendom van een – uniek - digitaal bestand claimen. Dat legt de weg open voor bijvoorbeeld virtuele kleding. Zo werkten Nintendo en Net-à-Porter samen aan een virtuele collectie kleding voor de avatars in Animal Crossing , signaleert de trendwatcher.

FW22-trend: Betere wereld

De belangrijkste vraag wordt volgens Francq: ‘Wat heb jij vandaag gedaan om de wereld te redden?’ “Niet alleen de impact van een product wordt gemeten, er moet nog een extra steentje worden bijgedragen. Merken gaan niet meer voor zero waste maar ‘negative waste’. Het opwaarderen van oud textiel of restmaterialen maakt van patchwork de trend binnen dit thema - kleurrijk en met een mix van motieven. Merken schenken ook aandacht aan andere issues dan het milieu met als doel de ‘woke generatie’ aan te trekken.”

Beeld:Dolce & Gabbana hadden voor SS21 #DGSicilianPatchwork via Catwalkpictures.com.

FW22-trend: Mentale gezondheid

Het laatste thema wordt misschien nog wel de meest overheersende, aldus Francq. “Door corona werd gezondheid nog belangrijker. We laten ons gretig monitoren, tracken en adviseren. Gezondheid is de nieuwe luxe geworden. Ook de gezonde geest zal in de kijker staan, mentale issues worden normaal. Er komt bovendien meer aandacht voor de dood. Loovt is al zo’n troostmerk dat het taboe rond verdriet en rouwen wil doorbreken met ontwerpen zoals de knuffeltrui. De trend heeft tevens een sterke invloed op de architectuur. Ook retailers zullen kiezen voor interieurs die geborgenheid en een vertrouwd gevoel oproepen”, geeft ze tot slot nog mee.