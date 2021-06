Modebedrijven uit Moldavië nemen deel aan online matchmaking

Maar liefst zestien modemerken uit Moldavië en Belarus actief in dameskleding hebben de afgelopen maanden kennis kunnen maken met de Europese markt. Via een online matchmakingsplatform hebben de deelnemers uit de Oost-Europese landen hun kleding kunnen promoten bij Nederlandse inkopers en importeurs. Het evenement, opgezet door CBI (Centrum voor bevordering import uit ontwikkelingslanden) en Export Partner, heeft een aantal interessante contacten opgeleverd.

Voorbereiding en matchmaking

In de maanden april en mei zijn de deelnemers klaargestoomd voor de matchmakingsdagen. In de eerste plaats verzorgde Export Partner een webinar gericht op de ins en outs van de Europese markt, zoals trends, groeiende markten en certificering. Daarnaast werd er ingegaan op communicatie- en presentatievaardigheden die essentieel zijn voor gesprekken met mogelijke klanten. Het hoogtepunt van het evenement bestond uit verschillende ontmoetingen met Nederlandse importeurs. Na afloop van de meetings waren waardevolle contacten gelegd, met in sommige gevallen zelfs de eerste concrete afspraken.

Succesvolle deelnames

Een bedrijf met zo’n succesvolle deelname is L. Storojuc, gevestigd in de Moldavische hoofdstad Chișinau. Het kledingmerk focust op “de moderne, actieve, onafhankelijke en elegante vrouw” en ontwerpt en produceert elk kledingstuk zelf. Goed nieuws voor eigenaar Liudmila Matei is dat twee Nederlandse importeurs geïnteresseerd zijn geraakt tijdens de matchmaking. “We hebben productieve gesprekken gevoerd met elkaar. Dit is een mooie stap om ons merk te promoten richting de Europese markt. We hopen dan ook dat we echt goed van start kunnen, zodra de pandemie voorbij is”, laat Matei weten.

Ook het damesmodemerk Georgette - eveneens uit Moldavië – kan met een positief gevoel terugblikken op de matchmaking. Het bedrijf heeft een goede indruk achtergelaten en werd al om vervolggesprekken gevraagd. Volgens gezicht van het merk Georgeta Mir was het evenement “een mooie gelegenheid om onze producten onder de aandacht te brengen bij nieuwe, potentiële kopers. Het feit dat een Nederlandse partij meer wilde weten, geeft energie om door te gaan met onze focus op de Europese markt.”

De Nederlandse deelnemers waren op hun beurt verrast door de kwaliteit en de uitstraling van de verschillende producten. Er is onder hen al gesproken over een zakenreis naar Moldavië, om zo nader kennis te maken met de bedrijven en hun samples. Bovendien vinden er deze maand nog meer digitale meetings plaats tussen de importeurs en exporteurs voor de nodige follow-ups.

Perspectief in Covid-periode

De organisatoren zijn tevreden over het online alternatief dat plaatsvond midden in de lockdown-periode. “Het evenement heeft laten zien hoe waardevol het is voor de Moldavische bedrijven om nieuwe handelscontacten op te doen”, onderstreept CBI projectmanager Afke van der Woude. “Ondanks de uitdagingen van afgelaste beurzen en reisbeperkingen zijn partijen aan beide kanten bereid om zaken te blijven doen. Dit biedt perspectief voor de komende periode waarin we andere online evenementen gaan opzetten en -waar mogelijk- ook weer naar fysieke activiteiten kunnen kijken.”

Ready2Trade

Het project Ready2Trade wordt uitgevoerd door het CBI (Centrum ter Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden) en ITC (International Trade Center) en gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU.

In het najaar van 2021 loopt het Ready2Trade project tot zijn eind. De laatste maanden zullen daarom in het teken staan van afrondende activiteiten en de laatste zetten richting de Europese markt.

Meer informatie over de bedrijven, het programma en contactgegevens zijn hier te vinden. Contact opnemen met de bedrijven kan via CBI.

Meer weten over de genoemde Moldavische modemerken? Bezoek dan de volgende links: