Modegroep Bestseller organiseert drive-in voor Digital Fashion Days

Modegroep Bestseller organiseert op maandag 13 september 2021 haar jaarlijkse Digital Fashion Days, dat laat de modegroep vandaag weten middels een persbericht. Dit jaar vindt het evenement niet alleen online plaats, maar is het evenement ook voorzien van een drive-in met een American Diner thema.

Tijdens de Digtial Fashion Days zullen sprekers op het gebied van sociale media en trendwatching te zien zijn op een groot scherm, zo is te lezen. Daarnaast worden er milkshakes en popcorn rondgebracht door serveersters op rolschaatsen en is er een modeshow met de nieuwste collecties te zien. Klanten krijgen tevens de mogelijkheid om de DFD-collecties in de showrooms te bekijken en te kopen via het business-to-businessplatform Direct. Als laatste hebben de klanten de mogelijkheid een rondleiding te krijgen door het kantoor en de vernieuwde showroom.

Vorig jaar vond het event nog geheel online plaats. Dit jaar hanteert Bestseller tijdens het fysieke evenement de coronaregels van het RIVM. Het evenement vindt plaats in Amstelveen. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor voor verschillende tijdsloten. Aanmelden kan via de website.