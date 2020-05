Mondkapjes het nieuwe fashion item: Deze merken maken ze al

De lijst van merken en ontwerpers die aan de slag gaat met de productie van mondmaskers blijft maar groeien. Dagelijks melden zich nieuwe bedrijven met hun lancering van speciale lijnen of initiatieven. Vanaf 1 juni zal het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer in Nederland verplicht zijn, maar waar de bevolking deze maskers vandaan moet halen werd niet specifiek benoemd door de regering. Zelf maken of kopen, het mag allemaal, zolang men de medische mondmaskers maar overlaat voor de zorg en essentiële beroepen.

Het dragen van mondmaskers mag dan wel nieuw zijn voor Nederlanders, in Aziatische landen is een mondkapje al een geaccepteerd fenomeen. Merken zoals Bathing Ape en Off-White verkopen al langere tijd mondmaskers. Op de website van OFF-white valt te lezen dat de maskers zijn uitverkocht en op streetwear marktplaats StockX gaan maskers van Bathing Ape die nog in de verpakking zitten voor zo'n 150 dollar weg. Wie fashionable voor de dag wil komen, moet er duidelijk wat voor over hebben.

Modeontwerper Sjaak Hullekes van het label Hul le kes begon zo’n vijf weken geleden met de productie van mondmaskers. Per verkocht mondmasker (voor 17,95 euro) wordt ook een kapje gedoneerd aan het Rode Kruis. De ontwerper gaf begin april al in een gesprek met FashionUnited aan iets bij te willen dragen in deze tijd. “Daarom hebben we stoffen mondkapjes ontwikkeld, zodat professionele mondkapjes zoveel als mogelijk beschikbaar kunnen blijven voor mensen die daar echt van afhankelijk zijn.” De kleuren van de maskers verschillen per keer: nieuwe tinten en stoffen worden steeds aangevuld op de website.

Halverwege april lanceerde ook The Fashion Filter: een initiatief van Fashion Tech Farm in Eindhoven, LabeledBy, By-wire.net. Het wordt daarnaast ondersteund door de Technische Universiteit Eindhoven en EE Labels. The Fashion Filter richtte zich in eerste instantie op het verhogen van sociale acceptatie van het dragen van een mondmasker, het dragen hiervan was op dat moment nog niet verplicht of aangekondigd. Op de webshop van The Fashion Filter is te lezen dat vanwege de aangekondigde maatregelen door de overheid het erg druk is bij het bedrijf en dat de levertijd langer duurt dan normaal. De maskers (inclusief drie filters) zijn verkrijgbaar in allerlei modieuze patronen, zoals bijvoorbeeld luipaard-print. Wie fashion forward voor de dag wil komen, betaalt 43,50 euro.

G-Star Raw sloot zich begin mei aan bij de beweging. G-Star meldt met de nieuwe producten de vraag vanuit hun community te beantwoorden. De RAW Protection gezichtsmaskers voldoen aan de officiële veiligheidsnormen en hebben daardoor wellicht een streepje voor op andere maskers die geproduceerd zijn. De maskers van G-Star Raw hebben zelfs een antibacteriële afwerking en zijn tot twintig keer wasbaar. “Als technisch en innovatief merk heeft G-Star Raw dit gezichtsmasker ontwikkeld om consumenten te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het ‘nieuwe normaal’,” aldus het merk in het persbericht. Voor 49,95 euro ontvangt de koper een verpakking met vijf maskers.

Nederlands ontwerper Emily Hermans lanceerde eind april een speciale lijn van mondkapjes. Haar huidige merk MLY breidde ze uit met MLYMask. De ontwerper meldde tegen het Eindhovens Dagblad dat mondmaskers snel een onderdeel zullen zijn van de garderobe van Nederlanders. De designer had duidelijk een vooruitziende blik.

Het lijkt makkelijk voor merken om als het ware 'mee te liften'op de verplichting van de mondmaskers. Het is echter belangrijk te handelen in lijn met de visie van het merk, anders dreigt een bedrijf te worden weggezet als profiteur. Een goed voorbeeld van mondmaskers produceren op een manier die bij het merk past is Armedangels. Het duurzame Duits merk produceert dan ook mondmaskers die herbruikbaar en van GOTS-gecertificeerd katoen zijn en laat deze lokaal in Portugal maken. Het zijn minimalistische kapjes met positieve boodschappen zoals ‘I warmly smile under this mask’ of ‘I wear this mask for you’. "Als duurzaam kledingmerk produceren we trend-onafhankelijke producten die meerdere seizoenen meegaan. Met onze Armedangles-mondkapjes hopen we voor één keer dat ze niet té lang onderdeel van ons dagelijkse leven hoeven uit te maken. Maar voorlopig lijken ze wel even tot ons nieuwe normaal te behoren. Dan maar beter op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier," aldus Martin Höfeler, CEO van Armedangels, in het persbericht. Per verkocht mondkapje gaat 2 euro (van het aankoopbedrag van 10 euro) naar Artsen zonder Grenzen. Het duurzame label hoopt een miljoen euro op te halen voor het speciale fonds.

De verwachting is dat het mondmasker nog een lange tijd zichtbaar zal zijn in de maatschappij. De eerste dragers die hun kapje matchen met hun outfit zijn al op straat te spotten. Dat het een noodzaak is, betekent niet volgens een eigen stijl kan worden gedragen. Nog veel vragen blijven onbeantwoord. Hoe lang zullen we maskers moeten dragen? Welke impact heeft het dragen en de productie van deze mondmaskers op het milieu. De meldingen van wegwerp kapjes bij het afval en zelfs in het riool blijven namelijk groeien. Een ding is zeker: de foto’s van de fashion forward mondkapjes zullen voor altijd een herinnering zijn aan deze bizarre tijd.

