Monki werkt samen met innovatieve recyclingmachine

De Green Machine: een machine die, voor het eerst, katoen- en polyester mengsels volledig kan scheiden en recyclen op grote schaal. De machine is het resultaat van een samenwerking tussen de H&M Foundation, Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) en een leverancier in Azië. H&M Group merk Monki is de eerste die gebruik mag maken van de machine, maar de Green Machine zal ook beschikbaar worden gesteld aan andere merken, zo licht een woordvoerder toe aan FashionUnited.

Een van de grote problemen in de recycling wereld is dat stoffen van gemixte materialen moeilijk tot niet te recyclen zijn. De Green machine gebruikt een hydrothermisch proces om de mix van vezels te scheiden. Het proces is daarbij ook circulair. Het bestaat uit een closed loop van water, warmte en biologisch afbreekbare, milieuvriendelijke chemicaliën, aldus het persbericht.

Het resultaat van de samenwerking tussen Monki en de Green Machine is een grijs tracksuit. Op dit moment is de productie nog beperkt, maar Monki wil het proces op grotere schaal implementeren tegen de herfst van 2021. “Als modemerk moeten we ons inzetten voor een circulaire maatschappij. Monki gaat dit klimaat decennium in met een open blik en wilt deel uitmaken van de oplossing. Als we de levensduur van onze producten zo lang mogelijk kunnen verlengen en het gebruik van grondstoffen kunnen verminderen, dan is dat een grote stap in de goede richting,” aldus Jenny Fagerlin, Sustainability Director bij Monki, in het persbericht.

Een woordvoerder verduidelijkt desgevraagd dat bij de samenwerking met Monki gebruik is gemaakt van textielafval die het HKRITA heeft verzameld. Nadat de Green Machine een permanente thuis heeft gevonden bij een van de leveranciers zal het textielafval zowel pre-consumer als post-consumer zijn. “Iedereen zal toegang krijgen tot de machine, het wordt niet gelimiteerd tot de H&M Group of iemand anders,” aldus een woordvoerder. “We hebben al een lange lijst van geïnteresseerden, voornamelijk leveranciers uit de mode industrie, dus dat is erg spannend.”