Mos Mosh Gallery: affordable luxe voor de moderne man

Mos Mosh Gallery is een Deens Modemerk opgericht in 2020 dat een breed gamma aan casual herenkleding biedt. Altijd in comfortabele, hoogwaardige stoffen met een kleine twist, die het beste van traditie & mode verenigen. Zelf noemen ze het affordable luxury.

Mos Mosh Gallery wordt goed ontvangen in de Benelux, en binnen korte tijd zijn ze samenwerkingen aangegaan met een 75-tal geselecteerde retailers in de Benelux. Met het oog op de sterke SS25 collectie en de goede doorverkoopcijfers van afgelopen seizoenen, verwachten ze hier weer een mooie groei te maken in het aantal verkooppunten.

De SS25 collectie biedt een brede en coole selectie aan linnen hemden, t-shirts, blazers, broeken en overshirts. De active tech capsule – een nieuwe en meer formele kijk op activewear maakt deel uit van SS25, samen met overhemden gemaakt van speciale Italiaanse stoffen, trendy jacquard overshirts en de premium NOOS – selectie.

Mos Mosh Gallery vind het belangrijk dat men waar krijgt voor hun geld; eerlijkheid en kwaliteit staat hoog in het vaandel en dit is het geval sinds dag één.

SS25 Credits: MOS MOSH Gallery

Retailers zijn uitgenodigd om de SS25 collectie van Mos Mosh Gallery te komen bekijken Preview Men, maandag 8 juli in Nieuwegein. Dan kunnen ze de touch & feel van de stoffen ervaren en snappen ze de easy going, maar toch innovatieve collectie met eindeloze mogelijkheden.

De Mos Mosh Gallery stand is bij Preview standnummer W022 1e verdieping.

De Benelux retailers zijn natuurlijk ook altijd welkom voor een bezoek aan D-Lux Concept, de agent voor de Benelux om de SS25 collectie in te kijken.

Voor meer info gelieve D-Lux Concept in Antwerpen te contacteren: D-LUX CONCEPT Fashion Agency

Tavernierkaai 2

B-2000 Antwerp

T + 32 3 2319878