MOS MOSH Gallery: Spring Summer 2025

We vangen de essentie van warme zomeravonden met onze nieuwste SS25-collectie, die traditie en innovatie combineert in klassieke stijlen met nieuwe details. Het vertrouwde wordt vermengd met het onverwachte.

Beeld je de koele touch in van ademend linnen, knisperend katoen en stijlen die je op je gemak houden, of je nu door de drukte van de dag navigeert of de vroege ochtendzon achterna jaagt.

We introduceren een subtiele maar opvallende mix van gedroogde botanische prints - niet alleen patronen maar verhalen die in de stoffen zijn geweven en een casual vibe uitstralen. Met een vleugje nostalgie is de collectie doordrenkt met coole universiteit details, die het beste van traditie en moderniteit verenigen - een collectie met eindeloze mogelijkheden.

SS25 Credits: MOS MOSH Gallery

Over MOS MOSH Gallery

Het in 2020 opgerichte Deense modemerk MOS MOSH Gallery. heeft in slechts een paar jaar tijd zijn positie opgeëist met zijn gerichte collecties, die de visie weerspiegelen om luxe te hertekenen die kwaliteit en betaalbaarheid naadloos met elkaar in balans brengen. MOS MOSH Gallery. is gevestigd in Kolding, Denemarken en wordt geleid door creatief directeur Kim Hyldahl en merkmanager Mads Fogh. Het merk wordt verkocht in meer dan 500 winkels in heel Europa.