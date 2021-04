MUD Jeans introduceert collectie lente/zomer 2021

De nieuwe stijlen voor vrouw en man zijn een fashionable toevoeging op de vaste circulaire collectie. Alle jeans zijn gemaakt met natuurlijke materialen en duurzame processen. De stijlen bestaan uit 23-40% post-consumer gerecyclede denim en biologisch katoen.

Voorloper in circulaire denim

MUD Jeans maakt van zijn oude jeans, gloednieuwe MUD Jeans. In iedere jeans zit een ‘return agreement’ dat wordt ondertekend en teruggestuurd als belofte de jeans na gebruik aan het merk terug te sturen. Door geen leren labels te gebruiken, GOTS gecertificeerd biologisch katoen, mono-materiaal knopen en rivets en zakvoering van 100% katoen te gebruiken, zorgt MUD Jeans ervoor dat de spijkerbroek kan worden gerecycled en aan het einde van de levensduur opnieuw in productie kan worden genomen. MUD Jeans wil een steeds hoger percentage oude vezels in zijn jeans verwerken.

Zacht voor de huid

Door innovatieve productiemethoden zoals laser, ozone en organiq bleach te gebruiken worden chemicaliën geëlimineerd en kleurstoffen en water bespaard. Een aantal nieuwe stijlen wordt zelfs in de lucht gedroogd om natuurlijke oxidatie te creëren ook zijn de meeste stijlen behandeld met ecologic softener waardoor ze nog zachter aanvoelen. “Onze jeans zijn multi-functioneel, die doe je ‘s ochtends aan naar het strand en houd je aan als je uit eten gaat. Dan is het fijn als je broek comfortabel aanvoelt en je hem ook echt aan wil houden”, aldus Dion Vijgeboom, Denim Expert en Mede-Eigenaar van MUD Jeans.”

Klimaat-positief

Een paar MUD Jeans gebruikt 92% minder water dan industriestandaard en heeft 46% minder impact op biodiversiteit. MUD Jeans compenseert zijn CO2 uitstoot al jaren volledig maar zet nu de stap om klimaat-positief te worden door voor elke jeans die terug wordt gestuurd een boom te planten in samenwerking met de Nederlandse NGO Justdiggit.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het enige circulaire denimmerk ter wereld. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al zijn spijkerbroeken. De seasonless denim collectie bestaat uit spijkerbroeken en jasjes. Momenteel bestaan de jeans uit 40 procent gerecyclede post-consumer gerecyclede katoen, in samenwerking met Saxion Universiteit loopt onderzoek om hier als eerste ter wereld 100 procent van te maken. MUD Jeans heeft de Award Sustainable Retailer of the Year 2020-2021 gewonnen en behaalt hoge standaarden van verschillende duurzame organisaties, zoals het internationale B Corp.