Multichannel manager bij JD Sports: "Een wereldbaan vol groeimogelijkheden”

Liselotte Majoor is naar eigen zeggen “met vlagen sportief.” Ambitie en nieuwsgierigheid lijken echter een constante te zijn. We ontdekten dat deze Multi-Channel Manager Nederland en België van JD Sports op professioneel vlak erg gedreven is en alle kansen grijpt die voorbijkomen. “JD Sports biedt enorm veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het is een internationaal en vooral dynamisch bedrijf waardoor je snel kunt groeien.”

JD Sports is een internationaal retailbedrijf voor athleisure en groeit de afgelopen jaren flink. Drie jaar geleden begon Liselotte Majoor als Multi Channel Executive voor Nederland. Na anderhalf jaar groeide ze door tot Senior Multi Channel Executive voor Nederland en België en sinds november 2019 is ze Multi Channel Manager voor Nederland en België. Binnen drie jaar heeft ze dus grote stappen gezet binnen JD Sports. “Vanaf het moment dat ik hier startte, kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden. Nu, als Multi Channel Manager stuur ik een team aan van een senior en 7 executives op het gebied van CRM, Social, Copywriting, Content en Trade.”

Traffic genereren

“Ik ben verantwoordelijk voor het managen van verschillende marketingkanalen zoals PPC (Pay per Click), Social Media, e-mail en content. Mijn doel is om hiermee zoveel mogelijk traffic te genereren naar de website en zo een maximale ROI (Return on Investment) te realiseren. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het bepalen en uitzetten van marketingstrategieën en -projecten die specifiek zijn voor de markt. Deze worden dan vervolgens uitgerold met behulp van mijn team.”

Focus van de dag

Dat klinkt als een hele gevarieerde baan? “Mijn dagen variëren inderdaad nogal. Toch zit er ook een bepaalde structuur in. Zo begin ik mijn dag altijd met het bekijken van de performance van voorgaande dagen en de acties die op alle kanalen lopen. Dit bepaalt mijn focus voor de dag, samen met de lopende campagnes en acties zoals festivalcampagnes in samenwerking met verschillende influencers. Daarnaast check ik in bij het team en mijn managers om specifieke acties of projecten te bespreken. Ook heb ik meetings met de verschillende teams om samen te werken aan global projecten en specifieke campagnes voor de markt.”

Verschillende mensen en culturen

Werken in een internationaal team vindt Liselotte erg leuk: “De voertaal is Engels omdat een groot gedeelte van het internationale team bij ons op kantoor in Aalsmeer zit. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Zweden, Denemarken en Finland zitten op één locatie en dat is echt heel bijzonder! Naast Aalsmeer zijn er ook nog kantoren in Australië, Maleisië, Korea, Thailand, Spanje, USA en natuurlijk het hoofdkantoor in Engeland. Door deze mix van mensen en culturen leer ik heel veel want iedereen heeft een andere manier van communiceren. Engels spreken is nooit een probleem geweest en inmiddels heel normaal voor mij.”

Awayday

“Twee keer per jaar worden alle collega’s van over de hele wereld ingevlogen naar Engeland en komen we bij elkaar voor de zogenaamde ‘Awayday’. Dat is een groots teamuitje waarbij ik het hele Internationale Multi-Channel team ontmoet en alle andere collega’s van alle kantoren. Dat is voor mij echt een hoogtepunt in het jaar.”

Launch in Amerika

Als we vragen naar een hoogtepunt van haar carrière tot nu toe bij JD Sports kan Liselotte moeilijk kiezen: ”Een persoonlijk hoogtepunt is dat ik drie weken naar Amerika mocht om daar de launch van JD te ondersteunen. In mijn functie vind ik de groei die we realiseren in Nederland en België echt gaaf, dat geeft enorm veel energie. Maar ook de ontwikkeling van mijn team is fantastisch om te zien. Ik ben een echte people-manager en geef graag anderen de ruimte om bepaalde ideeën of plannen uit te werken waar zij in geloven. Ik hou niet van micro managen en moedig mijn team graag aan. Ik ben streng als het moet, maar er is altijd ruimte voor een grapje.”

“JD sports staat écht nooit stil”, besluit Liselotte. “Dat vind ik erg uitdagend en motiverend. Ik vind het echt prettig dat er zoveel ruimte is om mezelf te ontwikkelen en te groeien binnen een groot internationaal bedrijf. Wie weet wat de toekomst brengt!”